Vicecampioana României a legat patru victorii consecutive în campionat, acolo unde a început slab sezonul. FCSB vine după o serie bună având și două remize obținute, una în Cupa României, scor 2-2 cu UTA Arad și cea cu Anderlecht, scor 2-2. Roș-albaștrii joacă în deplasare cu Universitatea Cluj, echipă pe care nu au reușit să o învingă în meciul tur, care s-a încheiat 1-1.

Ce a spus Nicolae Dică înainte de meciul cu Universitatea Cluj

Nicolae Dică a susținut conferința de presă premergătoare meciului de pe Cluj Arena, iar acolo a prefațat duelul cu nou-promovata, spunând că se așteaptă la un meci greu pentru echipa sa.

„Trebuie să fim pregătiți, urmează un meci în campionat, meci important pentru noi, am urcat în clasament, avem patru victorii consecutive în campionat și trebuie să reușim să câștigăm acest joc. Ce am văzut și la antrenament, mai ales în ultima perioadă, în aceste două zile de când am venit din Belgia băieții s-au antrenat foarte bine, au încredere, trebuie să aibă pentru că venim după jocuri bune, am obținut rezultate pozitive și trebuie să mergem în continuare pe același drum.

E foarte important pentru noi să câștigăm mâine seară, chiar dacă nu va fi ușor pentru că întâlnim un adversar bun, trebuie să dăm totul, să avem o atitudine bună, să reușim să câștigăm, să urcăm din nou în zona de play-off, acesta este obiectivul nostru.

Nu e de totul sau nimic, mai sunt meciuri de disputat, dar au o echipă bună, cu jucători cu experiență, o echipă agresivă, mai ales pe teren propriu, unde e organizată foarte bine defensiv. Ne așteaptă o partidă dificilă, trebuie să fim concentrați și să dăm totul pentru a putea câștiga.

Băieții s-au antrenat foarte bine, sper și la ora jocului să practice un joc bun, să pună în practică și la joc ce am făcut la antrenament.

Le mulțumim că sunt alături de noi, că vin și în deplasări, mă bucur că au fost și în momentele dificile alături de echipă, ne dorim să îi facem bucuroși. Jucătorii vor da totul să reușim să câștigăm și să avem o atitudine bună, e important și ca suporterii să vadă acest lucru. Sunt suporteri care ne ajută în momentele dificile și ne dorim în continuare să fie alături de noi”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă.