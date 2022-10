Nicolae Dică, uluit de un fotbalist de la FCSB: "Eu nu am mai văzut așa profesionist ca el!"

Transferat de FCSB la finalul lunii august, de la FC U Craiova, pentru 1,5 milioane de euro, Compagno a reușit să marcheze de șase ori în Liga 1 și o dată în Conference League, joi seară, contra lui Anderlecht (2-2).

Nicolae Dică, impresionat de Andrea Compagno

Nicolae Dică spune că nu a mai văzut un profesionist precum Andrea Compagno în cariera sa de antrenor și îi sfătuiește pe tinerii jucători să învețe de la cel care a evoluat, înainte de sosirea în România, în ligile inferioare din Italia și în campionatul din San Marino.

"Compagno este un profesionist cum eu nu prea am văzut în ultimii 9 ani, de când m-am apucat de antrenorat. Eu nu am văzut așa profesionist ca el! Jucătorii tineri ar trebui să învețe de la el. Ce să spun? În ziua meciului nu vorbește cu nimeni, e concentrat doar la ce are de făcut pe teren. Își face încălzire, tot, ca un profesionist și încearcă să facă tot ce îi ceri pe teren.

S-a integrat foarte bine, a fost primit foarte bine, mai ales că este un profesionist 100%. M-a impresionat la meci. Dacă vă uitați la gol, este în partea stânga, în jumătatea noastră de teren, redublează, iar de acolo face un sprint de 70 de metri în diagonală ca să atace colțul scurt și reușește să marcheze. Astea sunt lucruri cu care eu vorbesc la antrenament. Îmi place ca atacanții mei să atace colțul scurt, iar el asta face", a spus Nicolae Dică, pentru Fanatik.

11 goluri a marcat Andrea Compagno în acest sezon de Superliga (FC U Craiova & FCSB), fiind lider în clasamentul golgheterior

Gabriel Paraschiv (Hermannstadt) și Doru Popadiuc (Chindia), ambii cu 7 goluri, completează podiumul