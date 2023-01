Nicolo Napoli a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că rezultatul de egalitate a fost meritat. FCU Craiova ar fi putut părăsi duelul cu toate cele trei puncte, însă Postolachi a marcat în minutul 72 și a dat planurile oltenilor peste cap.

„Meritat!” Nicolo Napoli, categoric după remiza cu UTA Arad de pe teren propriu

„Am făcut o primă repriză foarte bună. Am avut avantaj. Am avut și ocazia să facem 2-0. Repriza a doua nu a fost bună. Rezultatul de egalitate este unul meritat.

În repriza a doua nu am făcut pressing, nu am avut ocazii. Cred că rezultatul de 1-1 este unul just. S-au retras (n.r. - jucătorii lui), au lăsat spațiu, a rămas singur cu portarul și au marcat golul.

Am făcut pregătirea la bază, un meci amical cu Mioveni. Am lucrat miuțe, jocuri între noi, dar astăzi repriza a doua nu a fost bună. Sper că patronul înțelege că noi avem nevoie de un vârf în față, care să facă treabă bună.

(n.r. - despre Bauza) Asta nu este treaba mea. Vorbiți cu patronul. Este un fotbalist bun”, a spus Napoli după meci.

FCU Craiova - UTA Arad

Oltenii au început în forță meciul. William Baeten a deschis scorul în minutul 22, după o pasă briliantă oferită de Juan Bauza.

În partea a doua a partidei, Virgiliu Postolachi a restabilit egalitatea în minutul 72, în urma assistului provenit de la Desley Ubbink.

Echipele de start!