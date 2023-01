FCU Craiova a remizat a remizat în primul meci oficial din 2023. Elevii lui Nicolo Napoli (60 ani) au deschis scorul încă din minutul 22, când Juan Bauza (26 ani) l-a lobat pe Florin Iacob (29 ani), iar William Baeten (25 ani) a înscris fără a fi jenat de niciun adversar.

Adrian Mititelu a „taxat” un reporter la finalul meciului cu UTA Arad

Pe „Ion Oblemenco” a fost prezent și Adrian Mititelu (54 ani). Dezamăgit că echipa sa nu a obținut toate cele 3 puncte și a ratat șansa de a urca pe locul 8, finanațatorul otlenilor a „taxat” un reporter care a subminat importanța punctului obținut de FCU Craiova.

„Eh, nu ajută? De ce nu ajută? 1 punct e foarte bun. Auzi, nu ajută pe nimeni! Asta e concluzia ta. Te și pricepi tu la fotbal. Am luat un punct cu o echipă foarte, foarte bună, poate una dintre cele mai incomode echipe de înfruntat acasă. O echipă cu un antrenor foarte bun, care organizează jocul foarte bine. M-am temut foarte mult de acest meci, deşi cred că trebuia să câştigăm”, a declarat Adrian Mititelu la finalul partidei.

Totodată, omul de afaceri a precizat că UTA Arad este un adversar mai dificil decât CFR Cluj și FCSB, datorită modului în care Laszlo Balint (43 ani) pregătește partidele din deplasare.

„Cred că dacă noi câștigam nu se supăra nimeni, dar asta este. Şi ei au venit peste noi, dar am avut cel puţin două ocazii să facem 2-0, şanse mari. Este primul nostru meci tare, poate suferim puţin şi că am avut un singur meci amical. UTA este o echipă foarte grea, chiar dacă este sub noi în clasament, este o echipă foarte grea şi organizată.

Este o echipă dificilă, dacă jucăm cu CFR sau FCSB nu era atât de greu cum a fost cu UTA. Sunt specializaţi în jocurile din deplasare, în mandatul trecut al lui Balint au avut multe meciuri bune în deplasare, şi-au dominat adversarii.

I-am urmărit foarte atent şi ştiam că aşa va fi, din păcate nu am scăpat de acel gol al lor, dar putea să fie şi mai rău. Suntem puţini dezamăgiţi, cred că şi banca noastră de rezerve nu a reacţionat cum trebuie. Antrenorul putea să facă nişte mutări, poate nici Nicolo nu a fost foarte insipirat astăzi, Balint a mai făcut nişte mutări”, a mai spus Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu Jr. a sărit să bată un suporter la finalul partidei

Și Adrian Mititelu Jr. a fost un car de nervi la finalul meciului. Revenit pe stadion după suspendarea primită în urma meciului cu Rapid, Adrian Mititelu Jr. a fost protagonistul unui moment șocant. Fiul finanțatorului din Bănie s-a contrazis cu un suporter al lui FCU Craiova. Nemulțumit de ce a auzit, a sărit gardul de protecție pentru a-și face dreptate.

Adrian Mititelu Jr. a fost ținut cu greu de jandarmi, până ca membrii staff-ului să îl liniștească.