Laszlo Balint a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că indisponibilitatea sistemului VAR i-a lăsat un „gust amar”.

„Gust amar” pentru Laszlo Balint după FCU Craiova - UTA Arad 1-1. Ce l-a determinat să simtă asta

De asemenea, antrenorul a mai vorbit și despre Virgiliu Postolachi, fotbalistul care a intrat pe parcurs și a reușit s-o ajute pe UTA să restabilească egalitatea.

„În prima repriză am intrat greu în meci. Am suferit, au fost momente când ne-am dezechilibrat. Cred că repriza a doua a fost bună, cu momente bune, am pus presiune. Nu e uşor să domini FCU Craiova pe stadionul ei. Ne mulțumim cu un punct, una peste alta. Tocmai la un asemenea meci a picat VAR-ul, rămân cu un gust amar. A fost un ofsaid la Bahassa, nu ştiu ce a fost și la bara de după. Practic avem VAR, dar nu avem. Pentru mine este un gust amar! Jumătate de metru contează, se modifică tabela.

Cu Postolachi am avut discuţii încă de ieri, i-am spus că am increderea că poate să vină cu un plus. La Rareş Pop se vede lipsa de experienţă, dar este un copil cu potenţial. Pe Postolachi trebuie să îl felicit, a intrat foarte bine. Mi-am dorit să facem un lot, să fie concurenţă pe fiecare post. (n.r. despre Mioveni) Da, urmează meciul cu ei. Dică a fost foarte curajos, îl felicit pentru că nu este uşor. Îi dorescu mult succes, dar nu cu noi (n.r. râde). E clar pentru noi cuvântul de ordine este victoria!”, a spus Laszlo Balint.

FCU Craiova - UTA Arad

Oltenii au început în forță meciul. William Baeten a deschis scorul în minutul 22, după o pasă briliantă oferită de Juan Bauza.

În partea a doua a partidei, Virgiliu Postolachi a restabilit egalitatea în minutul 72, în urma assistului provenit de la Desley Ubbink.

Echipele de start!