„Le înțeleg supărarea, dar îmi doresc să fie alături de noi!” Cordea, mesaj pentru suporteri după victoria cu FC Voluntari 

Roș-albaștrii au pus capăt seriei de trei meciuri consecutive fără victorie datorită golului superb înscris de Octavian Popescu, în al patrulea minut de prelungiri. Astfel, FCSB a încheiat sezonul regulat la 14 puncte distanță de CFR Cluj, iar în play-off distanța dintre cele două va ajunge la șapte lungimi.

Andrei Cordea, mesaj pentru fani: „Le înțeleg supărarea, dar îmi doresc să fie alături de noi!”



Audiența la meci a fost una restrânsă, semn că fanii vicecampioanei au fost de-a dreptul dezamăgiți de ultimele rezultate. După înfrângerea cu FC Argeș, 0-1, suporterii au fost furioși pe gafa comisă de Andrei Vlad, dar și pe jocul echipei, iar absența de la meci a fost, probabil, un mesaj transmis jucătorilor.

Andrei Cordea a vorbit la finalul meciului despre victoria importantă obținută, punctând că meciurile importante și decisive se joacă în play-off. Totodată, fotbalistul FCSB-ului a avut un mesaj pentru suporteri, pe care speră să îi aibă aproape odată cu prima etapă din play-off.

„De câteva etape trăim periculos, dar mă bucur că ne-a ieșit și am câștigat azi. Tavi este un jucător foarte bun, mă bucur pentru el, e prietenul meu chiar merită acest gol. Ținând cont de ocaziile pe care le-am avut, cred că e era un scor nedrept, dar asta este, 1-0, aducem punctele acasă și acum începe adevărata bătălie.

Cred că astăzi am practicat un fotbal frumos, am dominat meciul cap coadă și am reușit să câștigăm. Asta contează. Nu mă așteptam la ninsoare, am fost surprins, nu am avut nici ghetele necesare în a doua repriză.

În play-off contează cel mai mult să câștigi meciurile, am tot spus asta, continui să spun că adevărata bătălie e în play-off. Le înțeleg supărarea fanilor, dar îmi doresc foarte mult să fie alături de noi pentru că asta ne dorim și ne simțim bine când jucăm acasă alături de ei.

Am zis după meciul cu Mioveni că prefer să pierdem puncte în sezonul regulat decât în play-off, sper ca atunci să câștigăm toate punctele și să ridicăm trofeul, ăsta este visul nostru în fiecare zi, muncim foarte mult și asta ne dorim”, a declarat Cordea la finalul meciului.