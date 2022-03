Octavian Popescu lovește din nou cu o execuție incredibilă! "Specialitatea casei", în ultima fază a meciului, aduce victoria FCSB-ului

Golul victoriei a fost marcat de Octavian Popescu, în ultimul minut de joc, cu o execuție spectaculoasă. Tânărul jucător a șutat superb de la 25 de metri și l-a lăsat fără reacție pe portarul celor de la FC Voluntari.

Vicecampioana en-titre a încheiat sezonul regulat cu o victorie, venită după trei meciuri consecutive în care nu a reușit să se impună și a păstrat diferența de 14 puncte față de CFR Cluj, înaintea debutului playoff-ului.

Pentru Octavian Popescu nu este prima reușită de acest fel, fotbalistul marcând la fel de spectaculos și în derby-ul cu CFR Cluj.

"E specialitatea casei la mine și sper să o țin tot așa! Nu prea (n.r.- dacă a exersat mult). Colegii m-au felicitat și le mulțumesc foarte mult pentru că fără ei nu pot să reușesc", a explicat jucătorul la momentul respectiv.

Ce a declarat Octavian Popescu după meciul cu FC Voluntari

"Am câștigat la ultima fază a meciului, pe un teren foarte dificil. Sincer nu mai speram! Eu, mai ales! Am început foarte bine anul. E bine că marchez... foarte frumos. E o ambiție în plus, trebuie să trag echipa după mine", a spus fotbalistul la finalul partidei, la DigiSport.