„La noi joci al doilea meci și ești Pele, Maradona și Messi la un loc!” Ironii la adresa noului favorit al lui Dan Petrescu 

Kosovarul transferat de la Ballkani în această iarnă a făcut o impresie bună la primele meciuri pe care le-a disputat pentru ardeleni, fiind lăudat pentru prestațiile sale. Krasniqi s-a transformat rapid în noul „favorit” al lui Dan Petrescu.

CFR Cluj a plătit 200.000 de euro în schimbul fotbalistului, despre care Cristi Balaj a dezvăluit că avea și alte oferte importante de la cluburi din Europa. Deși transferul a fost extrem de lăudat, fostul agent Victor Becali rămâne realist în acest sens.

Ce a spus Victor Becali despre Ermal Krasniqi

Fostul impresar FIFA a punctat că există exagerări în cazul kosovarului, exagerări care în ultimii ani au devenit specifice fotbalului românesc. Victor Becali a făcut o comparație cu modul în care anumiți jucători ajungeau să fie convocați la națională în trecut și criteriile și nivelul din prezent.

Totodată, fostul agent a precizat că fotbalistul are calități, însă are nevoie de continuitate.

„Asta e la noi. Asta se întâmplă la noi. Joci un meci, gata ești Pele. Joci al doilea meci ești Pele, Maradona și Messi la un loc. Nu e…

Înainte, pe timpul când juca Mihai Stoichiță, se ajungea greu la națională. Mircea Sandu care era un atacant foarte puternic și foarte bun, nu are multe meciuri la echipa națională.

Are calități Krasniqi, dar să-l vedem. Nu poți dintr-odată. Sigur că are băiatul calități, dar să vedem continuitate. Nu după un meci, cum era la Rapid pe vremuri, dădeai printre picioare cuiva, trăiai un campionat întreg. Din punctul meu de vedere, Krasniqi este un jucător cu reale calități, dar vom vedea ce va fi”, a declarat Victor Becali conform Fanatik.

Cristi Balaj a dezvăluit cum l-a „furat” CFR Cluj pe Ermal Krasniqi

Oficialul din Gruia a vorbit la „Ora exactă în sport” despre transferul kosovarului, dezvăluind că Dan Petrescu a pus ochii pe el încă din momentul în care a început să pregătească meciul cu Ballkani. Mai mult, Balaj a spus că CFR a contactat clubul când jucătorul a intrat în ultimele șase luni de contract și a reușit să obțină semnătura lui, reușind să ia fața altor cluburi importante care îl urmăreau, la rândul lor, pe Krasniqi.

„Așa joacă el de obicei, l-a dorit după ce l-am văzut în primul joc, de fapt dinainte de primul meci, Dan Petrescu studiind adversarul, pe cei de la Ballkani, un meci în urma căruia noi am obținut un rezultat de egalitate. L-am avut în vedere, am aflat că urmează să fie în ultimele șase luni de contract, când a ajuns, am luat legătura cu clubul din Kosovo, i-am informat că urmează să negociem cu jucătorul, i-am scris impresarului și am semnat cu jucătorul.

După ce am semnat, am aflat că s-au trezit și alte echipe, că și l-ar dori, din campionate puternice, doar că noi am fost mai rapizi. Jucătorul și-a dorit, după ce a jucat meciul retur la Cluj, văzând orașul, stadionul, atmosfera, și-a dorit să vină la noi, asta spune foarte multe.

Am semnat cu el, trebuia să îl avem din vară, dar am ajuns la o înțelegere cu clubul, acum face parte din lot, a avut un debut bun, dar nu aș dori să vorbesc doar despre un singur jucător. În plan ofensiv aș remarca ce am reușit să facem în ultimul timp și ce am construit în ultima perioadă alături de colegii mei, ce am construit cu staff-ul, cu sprijinul patronului echipei, am întinerit foarte mult. L-am avut pe Yeboah în teren, doar 19 ani, ieri a parcurs o distanță incredibilă, l-am avut pe Bîrligea, Petrila, Krasniqi, 24 de ani și el.

CFR Cluj începe să producă, are jucători urmăriți de cluburi foarte importante, din acest punct de vedere simt că proiectul nostru care este pe termen mediu și lung, mă refer la jucătorii tineri aduși din zona Africii, în această iarnă vor mai veni 5, pe aceeași rețetă ca a lui Yeboah, sunt convins că vor ajunge la cluburi importante”, a declarat Cristi Balaj la PRO Arena.