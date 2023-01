Campioana en-titre din Superligă a urcat pe prima poziție în clasament în urma victoriei de la Ovidiu, având două puncte peste constănțeni. Ermal Krasniqi, noua achiziție a ardelenilor, a fost titular la debut și a reușit să impresioneze încă de la primul meci, cu un gol marcat și un assist.

Dan Petrescu s-a arătat încântat de evoluția jucătorului transferat de la Ballkani, iar Cristi Balaj, președintele clubului, a vorbit despre transferul făcut de campioană.

Cristi Balaj a dezvăluit cum l-a „furat” CFR Cluj pe Ermal Krasniqi

Oficialul din Gruia a vorbit la „Ora exactă în sport” despre transferul kosovarului, dezvăluind că Dan Petrescu a pus ochii pe el încă din momentul în care a început să pregătească meciul cu Ballkani. Mai mult, Balaj a spus că CFR a contactat clubul când jucătorul a intrat în ultimele șase luni de contract și a reușit să obțină semnătura lui, reușind să ia fața altor cluburi importante care îl urmăreau, la rândul lor, pe Krasniqi.

„CFR Cluj a fost favorită la titlu și înainte să înceapă campionatul, noi nu trebuie decât să rămânem concentrați, ponderați, avem o bucurie moderată. Veneam ieri cu autocarul și am remarcat modestia jucătorilor, concentrarea pe care o au, adică nu am făcut nuntă, nu am făcut banchet, asta spune foarte multe.

Știm cât s-a muncit, Dan Petrescu a pregătit excelent această partidă. Nu am putea spune că Farul Constanța a jucat mai slab, CFR Cluj a jucat într-un mod în care nu a dat voie adversarului așa cum ne-a obișnuit în finalul anului trecut sau la începutul campionatului.

Așa joacă el de obicei, l-a dorit după ce l-am văzut în primul joc, de fapt dinainte de primul meci, Dan Petrescu studiind adversarul, pe cei de la Ballkani, un meci în urma căruia noi am obținut un rezultat de egalitate. L-am avut în vedere, am aflat că urmează să fie în ultimele șase luni de contract, când a ajuns, am luat legătura cu clubul din Kosovo, i-am informat că urmează să negociem cu jucătorul, i-am scris impresarului și am semnat cu jucătorul.

După ce am semnat, am aflat că s-au trezit și alte echipe, că și l-ar dori, din campionate puternice, doar că noi am fost mai rapizi. Jucătorul și-a dorit, după ce a jucat meciul retur la Cluj, văzând orașul, stadionul, atmosfera, și-a dorit să vină la noi, asta spune foarte multe.

Am semnat cu el, trebuia să îl avem din vară, dar am ajuns la o înțelegere cu clubul, acum face parte din lot, a avut un debut bun, dar nu aș dori să vorbesc doar despre un singur jucător. În plan ofensiv aș remarca ce am reușit să facem în ultimul timp și ce am construit în ultima perioadă alături de colegii mei, ce am construit cu staff-ul, cu sprijinul patronului echipei, am întinerit foarte mult. L-am avut pe Yeboah în teren, doar 19 ani, ieri a parcurs o distanță incredibilă, l-am avut pe Bîrligea, Petrila, Krasniqi, 24 de ani și el.

CFR Cluj începe să producă, are jucători urmăriți de cluburi foarte importante, din acest punct de vedere simt că proiectul nostru care este pe termen mediu și lung, mă refer la jucătorii tineri aduși din zona Africii, în această iarnă vor mai veni 5, pe aceeași rețetă ca a lui Yeboah, sunt convins că vor ajunge la cluburi importante”, a declarat Cristi Balaj la PRO Arena.