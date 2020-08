Zi DECISIVA pentru Liga 1! Toate VARIANTELE de luat in calcul in cadrul sedintei de azi in cazul care Craiova - CFR Cluj se incheie la EGALITATE 

Universitatea Craiova si CFR Cluj se intalnesc in finala campionatului.

Singura conditie ca una dintre cele doua sa fie incoronata drept Campioana Romaniei este ca meciul sa se incheie cu o victorie. In cazul in care meciul se termina cu o remiza, atunci situatia se complica pentru decernarea titlului.

Scenariul 'remizei' va fi analizat in cadrul sedintei Comitetului Executiv al FRF de astazi, de la ora 12:00. Federatia este obligata sa trimita la UEFA lista cu echipele care joaca in cupele europene sezonul urmator pana la ora 23:59 in aceasta seara, motiv pentru care situatia trebuie definitivata.

Amanarea meciului dintre Astra si Craiova face ca situatia sa devina incerta in lupta la titlu, astfel ca vor fi luate in calcul variante posibile prin care sa fie desemnata o castigatoare in cazul unei remize. Gazeta Sporturilor a facut o lista cu posibilele variante care vor fi pe masa celor din CEx.

Variantele luate in calcul in cazul in care Craiova - CFR Cluj se incheie la egalitate:

- Se valideaza clasamentul de la finalul meciului, chiar daca ardelenii au un meci in plus. (Avantaj CFR Cluj)

- Se face raportul puncte vs meciuri, fara sa se renunte la principiul injumatatirii dupa sezonul regulat. (Avantaj Craiova)

- Se face raportul puncte vs meciuri, dar nu se tine cont de principiul injumatatirii. (Avantaj CFR)

- Craiova castiga la 'masa verde' meciul cu Astra Giurgiu. (Avantaj Craiova)

- Nu se acorda titlul de campioana, iar echipa desemnarea echipei calificate in preliminariile Champions League sa se faca pe unul dintre criteriile mentionate mai sus.

- Meciul Craiova - CFR Cluj sa se dispute sub forma unei finale de Cupa. In cazul unei remize in timpul regulamentar, se intra in prelungiri iar apoi la lovituri de departajare.