Giuleștenii au obținut primele trei puncte în play-off-ul Superligii României și au urcat pe prima poziție în clasament. Echipa pregătită de Costel Gâlcă va și încheia prima rundă în fața celorlalte echipe.

Cum a descris Petrila golul său din Rapid - Dinamo: ”Era păcat să-l anuleze”

După meci, Claudiu Petrila, autorul unui gol superb în minutul 67, a vorbit despre reușita sa, dar și despre faptul că Rapid e pregătită mental să înfrunte toate echipele din play-off.

”E frumos să fii pe primul loc. E o victorie mare pentru noi și pentru fani. Ne bucurăm.

(n.r. despre faza controversată din minutul 67) Sincer, nu știu să vă zic. Nu pot să-mi dau cu părerea despre arbitraj. Sunt oameni în club care pot să vorbească. Nu e genul meu să vorbesc despre arbitraj. Nu vreau decât să mă bucur de golul meu.

În gândul meu așa spuneam și eu că ar fi păcat să anuleze un gol așa frumos. Am intrat în combinație cu Koljic, facem asta și la antrenamente destul de des. Astăzi mi-a ieșit și la meci. E greu de zis, nu știu.

Se spune că nu jucăm frumos, că nu știu ce, dar ne vedem de treaba noastră și suntem pe primul loc. Ne gândim la ce trebuie să facem. Faptul că am revenit de două ori în acest meci arată că mental suntem bine. Suntem pregătiți de acest play-off și am învățat multe din trecut”, a spus Petrila.

Rapid - Dinamo 3-2

Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 9 al meciului, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Ulterior, Dina Grameni a restabilit egalitatea în minutul 38, chiar înainte de pauză.

În actul secund, Cătălin Cîrjan a dus scorul la 2-1 în minutul 47, iar Rapid a întors, pe urmă, soarta meciului cu două goluri înscrise de Claudiu Petrila (minutul 67) și Cătălin Vulturar (minutul 85).

Rapid a urcat pe primul loc după meci, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne ultima clasată în play-off-ul Superligii României cu 26 de puncte înregistrate până în clipa de față.