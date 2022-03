„Cel mai bun din România” încasează la FCSB un salariu de șase ori mai mic decât Keșeru, care nu prinde nici lotul

Gigi Becali a luat nu o dată decizii controversate la FCSB și se pare că patronul vicecampioanei nu se dezminte nici când vine vorba de salariile pe care le plătește jucătorilor.

Așa ș-a ajuns ca „cel mai bun jucător din România”, Tavi Popescu, să primeacă un salariu de șase ori mai mic decât Claudiu Keșeru, care nu mai intră în vederile clubului și cu greu mai prinde chiar și banca de rezerve.

Octavian Popescu, noua „perlă” de la FCSB, primește doar 4.000 de euro, în timp ce Keșeru încasează 25.000 de euro lunar de la Gigi Becali.

Nici salariul lui Florin Tănase, căpitanul FCSB-ului, nu mai pare justificat în momentul de față, dacă ne uităm la criticile repetate ale patronului la adresa fotbalistului său. 30.000 de mii de euro pe lună încasează „Tase”.

MM Stoica a anunțat creșteră salarială pentru Tavi Popescu

Mihai Stoica a anunțat că salariul lui Octavian Popescu va fi mărit în curând.

„Popescu are un salariu cu mult mai mic decât au alți jucători, dar el are numai 19 ani. Cu certitudine, Gigi îi va mări salariul. Deocamdată beneficiază și de alte avantaje, are o mașină pe care o folosește și prețul ei nu i-a fost oprit din contract.

Nu există niciun pericol în cazul lui, e un copil prea bun și nu simte vreo apăsare. Are prea mult bun-simț, nu încearcă niciodată să-și ridiculizeze colegii în timpul jocurilor din antrenamente. El este, pur și simplu, fotbalist! S-a născut fotbalist”, a comentat MM la Telekom Sport.