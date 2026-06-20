Harry Maguire a împărțit stickere în New York

La aflarea veștii că nu va fi convocat de Thomas Tuchel pentru Cupa Mondiale, Harry Maguire s-a declarat "șocat și complet devastat". Fundașul lui Manchester United are 66 de meciuri și 7 goluri la naționala Angliei, fiind unul dintre oamenii de bază ai naționalei din ultimii ani.

Chiar dacă nu face parte din lotul Angliei, Harry Maguire se află în aceste zile în SUA. Fundașul a fost surprins la un stand Panini din New York împărțind stickere unor copii entuziasmați că îl văd pe jucătorul lui United.

Maguire a participat și o la sesiune de întrebări și răspunsuri la un bar destinat fanilor lui Manchester United din apropierea Times Square, scrie The Sun.

Harry Maguire a fost om de bază al Angliei la precedentele două ediții ale Cupei Mondiale, în 2018 și 2022. La ediția din Rusia, englezii au ratat calificarea în finală după eșecul dramatic contra Croației (1-2 d.p.).