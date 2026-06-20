GALERIE FOTO Ce surpriză: unde a fost surprins Harry Maguire, după ce nu a fost luat la Cupa Mondială

Ce surpriză: unde a fost surprins Harry Maguire, după ce nu a fost luat la Cupa Mondială Fotbal extern
SPORT.RO
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Harry Maguire (33 de ani), fundașul lui Manchester United, nu face parte din lotul Angliei pentru Cupa Mondială, însă în aceste zile se află chiar în Statele Unite ale Americii.

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Harry MaguireManchester UnitedAngliaCM 2026
Din articol

Harry Maguire a împărțit stickere în New York

La aflarea veștii că nu va fi convocat de Thomas Tuchel pentru Cupa Mondiale, Harry Maguire s-a declarat "șocat și complet devastat". Fundașul lui Manchester United are 66 de meciuri și 7 goluri la naționala Angliei, fiind unul dintre oamenii de bază ai naționalei din ultimii ani.

Chiar dacă nu face parte din lotul Angliei, Harry Maguire se află în aceste zile în SUA. Fundașul a fost surprins la un stand Panini din New York împărțind stickere unor copii entuziasmați că îl văd pe jucătorul lui United.

Maguire a participat și o la sesiune de întrebări și răspunsuri la un bar destinat fanilor lui Manchester United din apropierea Times Square, scrie The Sun.

Harry Maguire a fost om de bază al Angliei la precedentele două ediții ale Cupei Mondiale, în 2018 și 2022. La ediția din Rusia, englezii au ratat calificarea în finală după eșecul dramatic contra Croației (1-2 d.p.).

Harry Maguire, în New York

Foto: The Sun

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Harry Maguire: "Eram convins că aș putea juca un rol major la CM"

„Eram convins că aş putea juca un rol major în această vară pentru ţara mea, după sezonul pe care l-am avut. Decizia m-a lăsat şocat şi complet devastat. Le urez tuturor jucătorilor mult succes”, a scris Maguire pe reţelele de socializare, după ce a aflat că nu va fi în lotul Angliei la CM 2026.

La 33 de ani, Harry Maguire a avut un sezon bun la Manchester United, unde şi-a recăpătat statutul de titular incontestabil în a doua jumătate a sezonului, sub conducerea lui Michael Carrick, antrenorul interimar numit în ianuarie după demiterea lui Ruben Amorim.

Maguire a fost titular și la Campionatului European din 2021, care s-a încheiat cu o finală pierdută împotriva Italiei, şi a ratat turneul european din 2024 din cauza unei accidentări.

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