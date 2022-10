„Ce am văzut la FCSB?” Helmut Duckadam, verdict dur cu privire la gruparea "roș-albastră"

FCSB a început cum nu se putea mai slab acest sezon, însă Nicolae Dică a reușit să redreseze echipa și să se califice în grupele Conference League.

De curând, "roș-albaștrii" stau bine și în campionat, dar au scăzut mult în competiția europeană, pierzând rușinos cu 0-10 în fața danezilor de la Silkeborg.

Ce a spus Duckadam despre FCSB

Helmut Duckadam, fostul președinte de imagine al FCSB-ului, a vorbit despre trupa din Berceni din ultima perioadă, evidențiind faptul că nu practică un fotbal frumos, în schimb e decisivă pe tabelă.

„Ce am văzut la FCSB până la venirea lui Dică? FCSB juca bine și nu avea rezultate. Ce am vazut la FCSB de la venirea lui Dică? Joacă prost, dar are rezultate”, a spus Duckadam, potrivit Digi Sport.

FCSB, în această stagiune

FCSB se află pe poziția a șaptea în clasamentul Superligii, cu 20 de puncte după 13 etape disputate. "Roș-albaștrii" au înregistrat cinci victorii, cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Meciul cu Rapid va fi duminică, 6 octombrie, de la ora 21:00. Însă, pentru FCSB urmează partida cu 'U' Cluj de luni seară, 31 octombrie, de la ora 21:00, care va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.