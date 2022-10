U Cluj - FCSB, LIVE TEXT, de la 21:00. Vicecampioana, în căutarea celei de-a cincea victorie consecutivă

U Cluj are două înfrângeri consecutive și vine după eșecul din derby-ul cu CFR, scor 1-2. Trupa lui Eugen Neagoe este penultima în clasament, cu doar 14 puncte acumulate în primele 15 etape.

U Cluj - FCSB, LIVE TEXT, de la 21:00

De partea cealaltă, FCSB are patru victorii consecutive, iar o victorie ar readuce-o pe echipa lui Nicolae Dică pe locul 6, la egalitate de puncte cu Petrolul Ploiești, 23, care are două meciuri în plus.

În partida tur, disputată pe Arena Națională, cele două formații au remizat, scor 1-1. Adrian Bălan a deschis scorul în minutul 45+4, în timp ce Florin Tănase i-a adus un punct vicecampioanei grație reușitei din minutul 54.

FCSB a întâlnit, joi, Anderlecht, la Bruxelles și a obținut o remiză în meciul din Conference League, scor 2-2. Din Belgia, bucureștenii au mers direct la Cluj-Napoca și s-au antrenat la baza de pregătire a lui CFR Cluj.

Dică: "Nu e meci de totul sau nimic". Neagoe: "Mi-aș dori să nu mai fie greșeli de arbitraj"

La conferința de presă premergătoare meciului, Nicolae Dică a subliniat că "nu este un meci de totul sau nimic", însă FCSB va căuta o nouă victorie în campionat.

"E foarte important pentru noi să câștigăm mâine seară, chiar dacă nu va fi ușor pentru că întâlnim un adversar bun, trebuie să dăm totul, să avem o atitudine bună, să reușim să câștigăm, să urcăm din nou în zona de play-off, acesta este obiectivul nostru.

Nu e de totul sau nimic, mai sunt meciuri de disputat, dar au o echipă bună, cu jucători cu experiență, o echipă agresivă, mai ales pe teren propriu, unde e organizată foarte bine defensiv. Ne așteaptă o partidă dificilă, trebuie să fim concentrați și să dăm totul pentru a putea câștiga.

Băieții s-au antrenat foarte bine, sper și la ora jocului să practice un joc bun, să pună în practică și la joc ce am făcut la antrenament", a spus Nicolae Dică.

De partea cealaltă, Eugen Neagoe, antrenorul lui U Cluj, a transmis că nu vrea să mai vadă greșeli de arbitraj, așa cum s-a întâmplat la ultimul meci al echipei sale, contra lui CFR Cluj, scor 1-2.

"Știm că jucăm în compania unei formații puternice, una dintre cele mai puternice din campionatul nostru. FCSB-ul are jucători de mare calitate și foarte tineri. Nu va fi deloc un joc ușor pentru noi, dar nici pentru ei nu va fi ușor. FCSB va trebui să muncească foarte mult la partida de luni seara.

Sigur, mi-aș dori să câștigăm pentru că sunt foarte importante cele trei puncte pentru noi. În același timp mi-aș dori să facem un joc frumos și acele puncte să fie meritate și, mă repet, mi-aș dori să nu mai fie greșeli de arbitraj.

Și dacă și-au găsit cadența, pot să o piardă luni seara și îmi doresc acest lucru. Vreau ca suporterii noștri să fie mândri de noi, de modul cum arătăm la fiecare joc. Îmi doresc să câștigăm nu doar pentru că jucăm împotriva FCSB-ului, ci pentru că sunt foarte importante cele trei puncte", a declarat Neagoe.