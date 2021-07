„Bă, ce afectați erau ei că a jucat CFR prost!” Atac al lui Șumudică după criticile primite de echipa sa

Marius Șumudică este cunoscut pentru modul în care spune lucrurilor pe nume.

Antrenorul lui CFR Cluj nu s-a abținut nici de această dată și a venit cu noi reacții acide la adresa celor care i-au criticat echipa. Șumudică i-a ironizat pe analiștii sportivi care s-au plâns de jocul lui CFR din prima repriză a meciului din Gibraltar.

Tehnicianul a accentuat faptul că toate atacurile la adresa jucătorilor, dar și pentru antrenor, sunt din cauză că CFR Cluj este o echipă care „incomodează” în Liga 1.

„Ce timp să am să urmăresc alte sporturi? Abia am timp să pregătesc echipa. Acum trebuie să pregătesc jocul cu Clinceni, stau, mă uit cu ochii în laptop. Mi-am comandat și ochelari, fiindcă încep să nu mai văd de apropape. Făceam o analiză, ieri am dormit în Spania, azi am dormit la hotel în Cluj, mâine vom dormi la hotel în București. M-am trezit buimac, dar ăsta mi-e job-ul. Nu e ușor, dacă nu e pentru mine, dar pentru jucători, care au jucat pe sinteticul ăla, nu aveau instalație să îl ude, îți dai seama cât se încinge un cauciuc din ăla. De ale fotbalului, care se întâlnesc.

Sunt alții care stau bine mersi la diferite posturi de televiziune și încep: „Cutărică nu a făcut bine, Deac nu vrea să îl ajute pe Șumudică, X nu vrea să joace pentru Șumudică”. Nu există așa ceva. Îmi place să stau liniștit în fața dumneavoastră și să le răspund și să le spun că atât de mult iubesc meseria, atât de bine mă simt pe teren și aici, și în preajma jucătorilor. Și atât de bine mă simt când îi văd că se consumă și că îi doare ceea ce se întâmplă la CFR. Nu îmi spuneți mie că erau ei atât de afectați că a jucat CFR-ul prost în prima repriză prost, bă, dar ce afectați erau ei. Ce iubesc ei CFR-ul că nu a jucat bine în prima repriză. De unde...ei nu știau cum să îl lovoească pe Șumudică, jucătorii de la CFR.

Băi, oameni buni, vă mai transmit o dată: E greu cu CFR și e greu cu Șumudică! Stați în banca voastră, acolo pe 80-100 de euro, cât vă plătesc cei de la televiziuni și mai ușor cu pianul că se varsă claviatura”, a spus Marius Șumudică la conferință.

Helmut Duckadam: „Parcă nu au antrenor!”

Unul dintre contestatarii campioanei României a fost Helmut Duckadam, cel care a remarcat jocul slab făcut până la pauză. Fostul portar a avut câțiva jucători pe care i-a remarcat pentru prestația slabă din prima repriză, înțepâdu-l și pe tehnician.

”CFR joacă la fel de slab, nu se vede nicio îmbunătățire în joc. În schimb m-a surprins plăcut echipa din Gibraltar, cum pasează, o echipă bună.

Nu văd nicio dorință, mă uit la Deac, la Păun, la Costache, fără niciun interes. Parcă nu au antrenor”, a spus atunci Helmut Duckadam pentru Digi Sport.