Șumudică implementează sistemul rotațiilor la CFR Cluj! Ce spune despre posibila sosire a lui ”Budi” în Gruia

CFR Cluj se pregătește de al doilea meci al sezonului.

După ce campioana CFR Cluj a fost acuzată de Duckadam că joacă de parcă nu ar avea antrenor, Marius Șumudică a recunoscut că încă nu a reușit să implementeze un sistem la echipă.

”Deocamdată nu am implementat niciun sistem și vor fi meciuri în care vom juca cu doi atacanți. Atunci, automat vom avea nevoie și de unul pe banca, dacă va fi, există sistemul rotației. Dacă joc din trei în trei meciuri, fiecare trebuie să înțeleagă că îi va veni rândul din când în când. Vor fi meciuri în care vor juca câte doi sau toți trei, pentru mine toți sunt jucători de valoare, de aceea sunt și aici.

Chipciu, după mine este într-o mare revenire de formă și crește de la joc la joc, acest copil, Petrila, pe zi ce trece, prinde încredere și vă spun că va fi un jucător care va marca cel puțin 7-8 goluri.

Alibec s-a prezentat foarte bine, are o relație bună, îl cunoaște vestiarul. Când aduci un jucător de valoare este respectat de toată lumea. Va fi un plus pentru echipă, este un jucător talentat, un jucător care cu mine, cred că în 60 de meciuri a jucat peste 30 de goluri. Știu ce poate Alibec, nu a fost doar decizia mea, am decis împreună cu conducerea”, a spus Marius Șumudică la conferința dinaintea meciului cu Clinceni.

Întrebat despre relația pe care o are cu Marian Copilu, președintele campioanei CFR Cluj, ”Șumi” a răspuns în stilul său caracteristic, cu o ironie.

”Am o relație, cel puțin cu președintele clubului, cu Marian Copilu, cu care discut, cred că suntem 90% din perioada unei zile, doar când se duce să doarmă și eu când mă duc să dorm, nu dormim împreună, că nouă ne plac fetele, nu ne plac băieții. În rest, suntem împreună și ne sfătuim, stăm de vorbă.

Șumudică are o relație foarte bună cu tot ceea ce înseamnă jucători la CFR Cluj, cu tot ceea ce înseamnă oameni care lucrează în cadrul acestui club. Eu îi respect pe toți de la A la Z, fie că este femeie de serviciu, fie că este președinte. Nu există om care să se plângă că are o relație proastă cu mine”, a mai spus Șumudică.

Budescu, dorit în Gruia

Șumudică a dezvăluit că îl dorește și pe Constantin Budescu la echipă, însă acesta este greu de adus deoarece are un salariu foarte mare.

”E greu, are un salariu de un milion de dolari, câștigă foarte mulți bani unde este, va fi greu. Noi am găsit o soluție și datorită priceperii, încă o dată o să spună lumea că îl perii pe Marian, dar a găsit o soluție și cu relațiile pe care le am la Kayseri și cu patroana de acolo am reușit să îl aducem pe Alibec în niște condiții senzaționale. Cu un salariu mai mic decât foarte mulți care sunt aici, restul suportând turcii”, a spus Șumudică despre Constantin Budescu.

”Șumi”, fanul echipelor românești în Europa

”Mi-aș dori ca toate echipele să treacă mai departe, indiferent că ne sunt rivali, mi-aș dori tare să aibă succes, dar cred că le va fi foarte greu să treacă toate. Cred că cel mai aproape, în momentul de față este CFR Cluj, care va fi iar într-o competiție europeană” - Șumudică.

CFR Cluj întâlnește, sâmbătă, de la ora 21:30, formația Academica Clinceni, în deplasare, în cel de-al doilea meci al sezonului regulat. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.

