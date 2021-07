Marius Șumudică, reacție acidă pentru scandalurile mondene din sport: "M-am vândut acum 27 de ani, m-a luat nevasta mea"

CFR Cluj se deplasează la Clinceni pentru următoarea etapă din Liga 1.

Antrenorul campioanei României a vorbit despre criticile primite de echipa sa după meciul din Gibraltar, din al doilea tur al preliminariilor Champions League, lansând atacuri ironice la adresa scandalurilor mondene din sportul românesc.

În stilul propriu, Șumudică a oferit răspunsuri savuroase la conferința de presă, acolo unde a evidențiat absența sa de pe rețelele de socializare, dar și faptul că preferă să stea departe de astfel de scandaluri.

„E un paradox pentru mine, oriunde mă duc în Cluj, mă oprește lumea pe stradă, mă felicită. Acum trei zile mi-a scandat numele stadionul, la două zile, diferite publicații din România, care au devenit de cancan. Dacă citiți două știri din sport, a treia e că a divorțat nu știu care a lui Năstase sau că a prins-o pe una că avea slipul minuscul. Sau discutăm de familia Reghecampf, cu toată stima pentru familia Reghecampf, nu cred că trebuie să se discute în momentul de față despre familia lor sau ce probleme sunt, având în vedere că am citit că mama lui Laurențiu are niște probleme de sănătate, am citit că nu ar mai vrea să antreneze și astea. Pe noi asta ne interesează, asta se vinde și până la urmă, înghit, dar...

Eu nici nu am Facebook, Twitter, Instagram, sunt nu știu câte conturi cu numele meu. (n.r Cum vă vindeți atunci?) Marketingul de la club se ocupă cu imaginea, eu nu am nevoie, ce să mă mai vând? M-am vândut acum 27 de ani, fac sâmbătă 27 de ani de la căsătorie, m-am vândut atunci, m-a luat nevasta mea, nu îmi mai trebuie să mai găsesc pe Facebook alte fete sau să găsesc altceva. O am pe soția mea, care mă suportă așa cum sunt după atâta timp.

Acum, că ce scriu ei, că nu am marcat, nu am făcut. Să le vedem pe celelalte, am spus că până în decembrie va fi într-o competiție eurpeană, care va fi, nu știu. Să știți că si Conference League, ăsta, mai intră ceva acolo în cont, să vedem dacă mai intră și pe la alții”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă