„Avem ofertă pentru Compagno!” Gigi Becali a făcut anunțul! Cât i s-a oferit pentru golgheterul FCSB 

FCSB încheie încă un sezon pe poziția a doua în clasament, după ce a pierdut meciul din deplasare cu Farul Constanța, scor 2-3. Gigi Becali a anunțat plecări în masă de la echipă în rândul jucătorilor cărora le expiră contractul la finalul lunii iunie.

În această vară, vicecampioana ar putea rămâne și fără golgheterul echipei, Andrea Compagno (27 ani), transferat în vara anului trecut de la FC U Craiova în schimbul a 1.5 milioane de euro, după ce FCSB ar fi primit ofertă pentru el.

Gigi Becali: „Avem ofertă pentru Compagno!”

Gigi Becali a dezvăluit că a primit o ofertă pentru fotbalistul care a marcat 21 de goluri în acest sezon, în toate competițiile, pentru FCSB. Finanțatorul a spus și ce sumă i-a fost propusă și i-a răspuns și lui Valeriu Răchită, cel mai mare critic al italianului, după ce acesta a declarat că nu crede că Andrea Compagno poate fi vândut.

„Avem ofertă pentru Compagno, să vedem dacă ne înțelegem. Dacă pleacă el, vin doi atacanți, dacă rămâne, vine numai unul. Am ofertă de 2.5 milioane de euro pentru el.

(n.r. – Răchită a zis că nu se poate vinde Compagno) Mă interesează pe mine ce zice Răchită? Comentez eu de el? Răchită bate câmpii, treaba lui. O să-l întreb pe elefant ce zice șoricelul?”, a spus Gigi Becali pentru ProSport.

6 jucători de la FCSB, dați afară azi! Anunțul lui Gigi Becali

"Tamm, la revedere, am încheiat cu el. Am încheiat cu Tamm, cu Cristea, Omrani, Boban Nikolov, Crețu. Cu Oaidă nu, vreau ceva bani pe el, 100.000 sau 200.000. Am încheiat contractul cu ei.

La Cristea mi-e frică că îl ia Hagi și îl face fotbalist. El face fotbaliști din nimic. Tu n-ai văzut? Până la urmă, o să le pun la clauze, că le dau drumul liber, dar n-au voie să meargă la Farul. Glumesc, să se ducă băiatul.

Dawa are contract. Ce pot să-i fac? Rămâne, dar vom angaja un antrenor care să-i spună să paseze, să nu-i fie frică. Dawa e puternic, foarte puternic și ne bazăm pe el

Sorescu, da, e al șaselea jucător. Ce să fac cu Sorescu? Îi mulțumesc pentru ce a făcut, dar nu îi mulțumesc că... păi, ce a făcut Borza pe acolo?! Am zis să intre Cordea și să stea lângă Borza. A făcut Borza ce a vrut pe acolo. Eu mi-am dat seama că Sorescu nu e fundaș. El ne-a ajutat într-un fel și... dacă vor să ni-l mai lase împrumut, dar nu putem să dăm bani. Trebuie să dăm 900.000 pe el.", a spus Gigi Becali, la Fanatik.