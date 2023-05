La doar două zile după eșecul cu Farul, scor 2-3, în urma căruia titlul a mers la Constanța, Gigi Becali a anunțat că FCSB s-a despărțit de cinci jucători.

6 jucători de la FCSB, dați afară azi! Anunțul lui Gigi Becali

Este vorba despre Joonas Tamm, Deian Sorescu, Iulian Cristea, Billel Omrani, Boban Nikolov și Valentin Crețu. Cei șase își încheie contractele la finalul acestui sezon și nu vor prelungi.

Deian Sorescu se va întoarce la Rakow. Gigi Becali spune că l-ar fi păstrat pe fundașul dreapta doar dacă polonezii ar fi acceptat să prelungească împrumutul.

"Tamm, la revedere, am încheiat cu el. Am încheiat cu Tamm, cu Cristea, Omrani, Boban Nikolov, Crețu. Cu Oaidă nu, vreau ceva bani pe el, 100.000 sau 200.000. Am încheiat contractul cu ei.

La Cristea mi-e frică că îl ia Hagi și îl face fotbalist. El face fotbaliști din nimic. Tu n-ai văzut? Până la urmă, o să le pun la clauze, că le dau drumul liber, dar n-au voie să meargă la Farul. Glumesc, să se ducă băiatul.

Dawa are contract. Ce pot să-i fac? Rămâne, dar vom angaja un antrenor care să-i spună să paseze, să nu-i fie frică. Dawa e puternic, foarte puternic și ne bazăm pe el

Sorescu, da, e al șaselea jucător. Ce să fac cu Sorescu? Îi mulțumesc pentru ce a făcut, dar nu îi mulțumesc că... păi, ce a făcut Borza pe acolo?! Am zis să intre Cordea și să stea lângă Borza. A făcut Borza ce a vrut pe acolo. Eu mi-am dat seama că Sorescu nu e fundaș. El ne-a ajutat într-un fel și... dacă vor să ni-l mai lase împrumut, dar nu putem să dăm bani. Trebuie să dăm 900.000 pe el.", a spus Gigi Becali, la Fanatik.