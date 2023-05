Toate indiciile date de Gigi Becali duc către o revenire a lui Olimpiu Moruțan la FCSB

Omul de afaceri este gata să investească o sumă uriașă pentru a defila în sezonul următor. Vrea să transfere doi fundași centrali și un mijlocaș care, spune el, a mai jucat la vicecampioana României.

Fără să-i dea numele, Gigi Becali spune că jucătorul respectiv a jucat în Turcia. O variantă ar fi Olimpiu Moruțan (24 de ani), împrumutat de Galatasaray la Pisa în sezonul precedent, în Serie B.

Chiar dacă italienii și-ar fi manifestat dorința de a-l transfera definitiv pe mijlocaș, există posibilitatea ca aceștia să se fi răzgândit după ce echipa nu a prins nici măcar barajul pentru promovarea în Serie B.

Gigi Becali: ”Poate vine un fost jucător de-al meu”

„Doi fundași centrali vor fi luați. Nu am niciun nume la ora asta. Doar am dat să se caute la echipele naționale. Am zis și anumite criterii. Vreau fundași centrali de la o echipă națională, dar n-o să dau milioane de euro pentru fundași centrali.

Până într-un milion de euro. Mai vreau un mijlocaș, poate vine un fost jucător de-al meu, care acolo văd că nu-l mai vor ăia. Nu mai știu la ce echipă e. Zice băiatul să nu zic. A jucat prin Turcia. Nu zic cine, că are probleme”, a spus Becali, la Fanatik.

Olimpiu Moruțan a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Pisei în sezonul precedent de Serie B, cu 36 de meciuri, șase goluri și opt pase decisive.

Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de cinci milioane de euro internaționalului român.

În 2021, Moruțan a făcut pasul de la FCSB la Galatasaray pentru 4,2 milioane de euro.