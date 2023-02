„Atât de departe, dar totuși aproape!” Reacție ironică a lui Mihai Stoica după golul marcat de Edjouma cu CFR Cluj 

Singurul gol al meciului disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” a fost marcat de Malcom Edjouma, cel despre care s-a scris în această săptămână că ar fi ca și transferat la Ferencvaros. Mai mult, despre mijlocaș s-a scris că ar fi fost deja în Budapesta cu două zile înainte de meciul cu CFR Cluj.

Pentru a dezminți informația, Mihai Stoica a mers la conferința de presă a clubului, însoțit de Edjouma, care a și vorbit despre „posibilul transfer”. După golul marcat de fotbalist, managerul general al roș-albaștrilor a postat pe rețelele sociale o ironie, pentru a face aluzie la informațiile apărute.

Mihai Stoica, postare ironică pe rețelele sociale

Oficialul vicecampioanei României a postat o captură de pe Google Maps, în care a căutat distanța dintre Budapesta și Cluj Napoca, ironie la adresa știrilor apărute. Alături de poză, Mihai Stoica a pus și o descriere sugestivă, în limba engleză.

„So far but yet so close” (n.r. Atât de departe, dar totuși aproape), a scris Mihai Stoica.

Edjouma, jucător de bază la FCSB

Edjouma a semnat cu FCSB la începutul anului 2022, fiind cumpărat de la FC Botoșani, pentru suma de 330.000 de euro. Francezul mai are contract cu gruparea roș-albastră până în iunie 2026.

30 de meciuri a jucat Malcom Edjouma în tricoul FCSB-ului în acest sezon, reușind să marcheze șase goluri și să ofere trei pase decisive.

1.2 milion de euro este cota de piață a lui Malcom Edjouma, potrivit transfermark.com