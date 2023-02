Mijlocașul defensiv a dezvăluit că în momentul de față nu a primit nicio ofertă concretă de la vreun club din străinătate și că este preocupat doar de viitorul său la FCSB.

„Nu, am fost acasă. Am fost surprins, am văzut în această dimineață în ziare. Toată lumea mă întreba de ce sunt aici. E amuzant ce e în presă.

Nu știu dacă au fost discuții. Nu știu lucrurile astea. Sunt știute de agentul meu, de club, dar dacă nu este nimic concret...

Toate campionatele sunt interesate, dar sunt aici acum. Nu mă gândesc la asta. Dacă agentul nu-mi spune nimic, poate nimic nu e real”, a sus Malcom Edjouma la conferința de presă dinaintea meciului cu CFR Cluj.

Edjouma, jucător de bază la FCSB

Edjouma a semnat cu FCSB la începutul anului 2022, fiind cumpărat de la FC Botoșani, pentru suma de 330.000 de euro. Francezul mai are contract cu gruparea roș-albastră până în iunie 2026.

29 de meciuri a jucat Malcom Edjouma în tricoul FCSB-ului în acest sezon, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere trei pase decisive.

1.2 milion de euro este cota de piață a lui Malcom Edjouma, potrivit transfermark.com

CFR Cluj și FCSB se întâlnesc duminică, de la ora 21:00, în etapa cu numărul 24 din sezonul regulat al Superligii.