Gigi Becali a anunțat transferul lui Billel Omrani, fotbalist pe care îl urmărește încă din perioada în care evolua pentru CFR Cluj. Atacantul a semnat din postura de fotbalist liber de contract, după ce s-a despărțit la începutul verii de campioana României, alături de care a câștigat cinci titluri de campion.

Patronul de la FCSB anunța că algerianul cu origini franceze „are 7-8 kilograme în plus”, însă după cum www.sport.ro anunța, Omrani are doar trei kilograme în plus. Varianta a fost confirmată și de Nicolae Dică la conferința de presă premergătoare meciului cu Anderlecht din UEFA Europa Conference League.

Billel Omrani și promisiunea făcută lui Nicolae Dică

Antrenorul roș-albaștrilor a dezvăluit că a discutat cu atacantul, iar în momentul în care a fost întrebat despre greutatea lui a confirmat că acesta are doar câteva kilograme în plus. Mai mult, Nicolae Dică a dezvăluit că Billel Omrani i-a promis că va scăpa de kilogramele în plus într-o săptămână.

Tehnicianul a avut doar cuvinte de laudă la adresa fotbalistului, pe care îl consideră un plus important lotului său.

„Nu am mai discutat pentru niciun transfer. Mai trebuie să mai spun cum e Omrani? Când vine un jucător care a câștigat cinci trofee, a făcut-o foarte bine la CFR Cluj, un jucător de valoare, nu mai trebuie să spun eu cum este Omrani, știți și voi foarte bine.

Nu, nu are 7-8 kg în plus, într-adevăr am vorbit cu el, are câteva kilograme în plus, dar nu așa multe. Mi-a promis că într-o săptămână le va da jos, eu cred că le va da. Am vorbit cu el”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă.

VIDEO - Primul gol marcat de Billel Omrani în tricoul lui Olympique Marseille