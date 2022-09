Gigi Becali a anunțat transferul lui Billel Omrani, iar apoi clubul a prezentat oficial mutarea în cursul zilei de marți. În momentul în care dezvăluia că l-a transferat pe fostul jucător de la CFR Cluj Gigi Becali a precizat și faptul că francezul ar avea „6-7 kilograme în plus”.

Câte kilograme în plus are Billel Omrani

„Misterul” în cazul kilogramelor sale a fost însă rezolvat după primele antrenamente efectuate alături de gruparea lui Nicolae Dică. Din informațiile reporterului PRO TV, Paul Andone, atacantul are doar 3 kilograme în plus, după cum a dezvăluit la „Ora exactă în sport”.

Jucătorul a dezvăluit la interviul realizat după semnarea contractului că are nevoie de 10 zile să ajungă la potențialul său maxim, asta după ce în ultimele luni nu a mai jucat niciun meci oficial.

"Sunt foarte fericit că am semnat aici. Acum am nevoie să lucrez și vreau să câștigăm fiecare meci, atât în campionat, cât și în Conference League. Eu sper să câștigăm titlul și să mergem mai departe în Conference League.

Sper să fiu un plus pentru echipă. Echipa e foarte bună, are jucători foarte buni și sper să câștigăm titlul. E adevărat, am câștigat cinci titluri până acum (n.r - cu CFR Cluj), sper să reușesc și aici.

E adevărat că domnul Becali m-a vrut demult. Și eu am vrut să vin, dar nu s-a întâmplat. Acum sunt aici, sunt foarte fericit. Nu sunt pregătit 100%, am nevoie de 10 zile și atât. Sunt pregătit să fac primul antrenament, să lucrez mult, să fiu 100% și să fiu un plus pentru echipă. Voi vedea azi la antrenament cum mă simt. Mie îmi place să lucrez, să joc, îmi place fotbalul. Vreau să arăt tuturor că sunt pregătit.

Am fost rival până acum, am văzut tot timpul când am venit aici că stadionul a fost plin, incredibil! Mi-a plăcut atmosfera. Un mesaj pentru suporteri? Sper să dau multe goluri, multe assist-uri și să câștigăm multe meciuri. Să fie cu noi tot timpul", a declarat Billel Omrani, pentru FCSB TV.

20.000 de euro este salariul lunar pe care Billel Omrani îl va încasa la FCSB

19 este numărul ales de Omrani la FCSB



