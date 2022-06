„Am fost 'mâncat' de alte persoane!” Jucătorul de la FCSB pe care Mihai Stoica nu l-a dorit la echipă: „Cu Gigi m-am înțeles bine!” 

Fostul mijlocaș ofensiv s-a retras în urmă cu cinci ani din fotbal, însă în perioada în care a jucat a fost considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. Cristea a jucat pentru Dinamo din 2005, când a fost transferat de la Poli Iași, în schimbul a 1.2 milioane de euro, până în 2011, când a fost vândut la U Cluj.

Adrian Cristea a jucat apoi la Petrolul, fiind împrumutat din ianuarie 2013 până în iunie 2013 la Standard Liege. Revenit la „lupii galbeni”, cel care a fost poreclit 'Prințul' a rămas liber de contract în iulie 2013, iar atunci a semnat cu FCSB, pentru care a jucat timp de un an.

Adrian Cristea, despre perioada de la FCSB: „MM Stoica nu m-a dorit!”



În aprilie 2014 s-a despărțit Adrian Cristea de FCSB, după doar 12 meciuri jucate. La cinci ani de la retragere, fostul jucător a vorbit despre perioada petrecută la gruparea roș-albastră, dezvăluind că cel care nu l-a dorit la echipă a fost Mihai Stoica, actualul manager general al FCSB-ului. Mai mult, Cristea a spus că a fost 'mâncat' de persoanele care nu l-au dorit acolo, iar asta a dus la plecarea sa de la club.

„Impresar era Anamaria, iar Reghecampf antrena echipa. Am vorbit cu Gigi la telefon, ne-am înțeles imediat și am bătut palma. Mi-a plăcut experiența la Steaua, care era peste Dinamo din toate punctele de vedere: organizare, condiții, echipamente, emulație. A fost o experiență frumoasă, ne-am calificat și în Champions League după ce am eliminat Legia Varșovia.

Numai că eu am fost 'mâncat' de alte persoane, care nu m-au dorit acolo. Cu Gigi m-am înțeles bine, dar nu toată lumea din anturajul lui m-a vrut. Păi, câți oameni se învârt în anturajul lui Gigi? MM Stoica nu m-a dorit. Nu știu de ce. Probabil a contat și felul meu de a fi.

Sunt mai introvertit și dau uneori impresia de aroganță. Dar cine mă cunoaște, știe bine că nu e adevărat. Îmi place să-mi văd de treabă, nu mă bag prea mult în seamă. Am întâlnit în carieră colegi care stăteau cu limba în urechea antrenorului de dimineață până seara. Eu nu sunt genul ăsta. De-aia și par mai distant”, a declarat Adrian Cristea conform playsport.