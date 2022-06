Adrian Cristea nu vrea să mai audă de fotbal: ”Nu mă regăsesc. Sunt la pensie”

Fost campion cu Dinamo și FCSB și câștigător de Cupa României cu Petrolul, Cristea își dedică acum timpul familiei.

„Sunt bine, m-am retras, am vrut să ies din această lume, am fost atâția ani în această lume și am zis că e decizia foarte bună pentru mine să mă retrag, să nu mai am treabă cu televiziunea, cu presa și cu lumea fotbalului. Mi-am dat seama că nu mă regăsesc în lumea aceasta și de asta am decis să mă retrag fără nicio problemă.

Adrian Cristea: ”Glumind, sunt la pensie! O viață liniștită și plictisitoare”

Nici în lumea fotbalului, cu toate că am avut o carieră, iar în showbiz nu văd rostul. Ar fi o lume fără esență. Nu mi-a fost greu deloc, probabil cu trecerea timpului și experiențele acumulate mi-a venit această idee. Nu duc lipsa, nu duc dorul, sunt foarte OK așa.

Ce m-a dezamăgit? Nu pot să spun că m-a dezamăgit ceva, dar am văzut lumea aceasta și mi-am dat seama că nu pot face parte din ea. Nu cred că aș fi compatibil cu ce se întâmplă în lumea fotbalului. Glumind, sunt la pensie! Mă bucur de familia mea, de fetiță, vizitez prietenii. O viață liniștită și plictisitoare”, a spus Cristea, într-un interviu acordat pentru PlaySport.

Cristea și-a început cariera de fotbalist la Politehnica Iași, echipa din orașul său natal. A făcut apoi pasul la Dinamo, unde a jucat între 2005 și 2011, iar apoi a mai jucat pentru Universitatea Cluj, Petrolul, FCSB și Concordia Chiajna. Singura experiență în străinătate a fostului mijlocaș a fost la Standard Liege, în 2013.