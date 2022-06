Mihai Stoica, discurs vehement la adresa lui Edi Iordănescu: "Iar vrei să inventezi fotbal? A gândit greșit totul!"

După 0-2 la Podgorica, naționala României era condusă la meciul retur cu 3-0 de Muntenegru după doar 63 de minute. Stefan Mugosa a marcat toate cele trei goluri ale oaspeților - de două ori cu capul și o dată cu un șut de la marginea careului.

Mihai Stoica, discurs vehement la adresa lui Edi Iordănescu

România este ultima în grupa din Liga Națiunilor și va retrograda în Liga C dacă rezultatele dezastruoase vor continua și în ultimele două jocuri din septembrie.

La finalul partidei, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a avut un discurs foarte dur, l-a criticat pe Edi Iordănescu și a numit rezultatul României drept un dezastru național.

"Am crezut că nu poate fi mai rău după meciul din Muntenegru. Meciul din Bosnia ne-a dat speranţă, prima repriză din Finlanda ne-a bucurat. Acum a fost un dezastru total. Acum avem explicaţii.

Selecţionerul a făcut erori mari. Cei mai buni jucători ai noştri cu Finlanda au fost interii, Cicâldău şi Olaru, care n-au jucat tot meciul. Iar vrei să inventezi fotbal? N-ai inventat suficient cu Cristea (n.r. - mijlocaş central în primul meci cu Muntenegru)? A jucat cu Ştefănescu pe un post pe care nu l-a jucat niciodată. Totul a fost gândit greşit la meciul ăsta.

Noi trebuie să înghiţim explicaţia cu oboseala? Ce facem cu Chiricheş, care are o vârstă şi a jucat toate meciurile? Băieţii ăştia, Olaru, Tavi, n-au jucat. Am avut senzaţia că întâlnim o echipă foarte slabă, care nu exista pe teren. Am zis că n-au cum să ajungă la o fază fixă, că nu legau pase. Asta e a doua echipă a Muntenegrului, prima e cu Savic, Jovetic, Marusic. Ne-a dat trei goluri Mugosa, care joacă la o echipă anonimă din Coreea de Sud. Joacă... Cine e Mugosa? Un jucător care a jucat în liga a doua germană şi care a fost la Sheriff Tiraspol, dar nu ăsta de acum.

E un dezastru naţional şi trebuie să auzim păreri, dar nu ale selecţionerului, ci ale celui care pune caspule, care schimbă mentalităţi (n.r. - Răzvan Burleanu). Ne trebuie explicaţii argumentate, nu aşa. E foarte grav, foarte grav", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

România, ultimul loc în Liga Națiunilor

1. Bosnia - 8p

2. Muntenegru - 7p

3. Finlanda - 4p

3. România - 3p

În grupă se vor mai disputa alte două runde, în septembrie, când România va întâlni Finlanda, în deplasare și Bosnia, acasă.