"Nu sunt pregatit, nu! Muscati-va limba!" Dragomir a intrat in direct la PRO X in ziua in care va fi anuntata decizia instantei! Ce spune de condamnare

Emotii maxime pentru Dumitru Dragomir in ziua in care va fi pronuntata decizia definitiva in dosarul in care este anchetat pentru spalare de bani si evaziune fiscala.

Dragomir a fost condamnat de judecatorii Tribunalului Bucuresti la 7 ani de temnita pentru spalare de bani si evaziune fiscala, intr-un dosar in care a fost acuzat de prejudicierea patrimoniului LPF, dupa vanzarea drepturilor TV a Ligii I pentru perioada 2011-2014.

Fostul presedinte LPF sustine ca este nevinovat si ca va fi condamnat doar "daca e ordin".

"Normal nu ar trebui sa am emotii, pentru ca nu sunt vinovat. Dar...fereasca Dumnezeu. Cred ca doamna judecator din prima instanta nici nu a citit dosarul... Adevarul va iesi la lumina, pentru ca nu te poti ascunde de adevar. Voi nu stiti cum am plecat de la LPF? I-a strans Ponta pe toti si a dat ordin. Eu nu am tacut, ei s-au suparat si m-au curatat. Mi-a si recunoscut, mi-a zis: <Daca ai fost nebun si nu ai plecat cand ti-am dat semnal>. Nu sunt pregatit pentru o decizie nefavorabila, nu sunt! Muscati-va limba, nu va ganditi la asa ceva! Nu se poate sa fie nefavorabila daca sunt nevinovat", a spus Dragomir la PRO X.