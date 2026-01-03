Bogdan Stăuciuc, atacant român în vârstă de 23 de ani, a semnat cu FC Trapani, club profesionist din Italia, care evoluează în Serie C.

Bogdan Stăuciuc, definitiv la Trapani



”FC Trapani 1905 anunță sosirea lui Bogdan Stăuciuc. Atacantul român, născut în 2002 și având o înălțime de 193 cm, vine de la Fasano (Serie D Grupa H), unde a jucat 19 meciuri, marcând două goluri și oferind o pasă decisivă în campionat și în Coppa Italia.

A crescut în sistemul de tineret al lui Torino și a jucat anterior pentru Montevarchi, Virtus Matino, Flaminia și Brindisi. Cu ”gli Adriatici” a câștigat campionatul din Serie D în sezonul 2022/2023.

Printre cele mai recente experiențe ale sale, înainte de a ajunge la Fasano, se numără perioada petrecută la Gravina, unde a ajuns în decembrie 2023 și a rămas până în sezonul 2024/2025, jucând în total 48 de meciuri, marcând 15 goluri și oferind 5 pase decisive.

Stăuciuc ajunge la Trapani cu titlu definitiv”, a precizat clubul italian pe site-ul oficial.

Trapani ocupă locul 11 (din 20) în Grupa C din Serie C.

”Vin aici cu mult entuziasm și dorința de a face treabă bună”

