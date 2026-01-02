Atacantul Robert Tudor, fost la FCSB, a semnat cu CSO Băicoi din Liga 3.
Fostul internațional de juniori jucase în prima parte a sezonului tot în a treia divizie, la CSL Ștefăneștii de Jos.
Format la Petrolul Ploiești, atacantul a ajuns în vara lui 2018 la FCSB, de care s-a despărțit definitiv în vara lui 2023.
Robert Tudor, prezentat oficial la CSO Băicoi
”Bine ai venit, Robert Tudor! ⚪️🔵
🤝 CSO Băicoi a ajuns la un acord cu atacantul Robert Tudor (22 de ani). Atacantul central, acesta evoluând de-a lungul carierei la FCSB 2, CS Blejoi, Unirea Constanța, ultima dată evoluând la divizionara terță CS Ștefănești, semnează cu echipa noastră.
Îți urăm bun venit și cât mai multe reușite în tricoul alb-albastru! 🍀”, a postat CSO Băicoi.