Atacantul Robert Tudor, fost la FCSB, a semnat cu CSO Băicoi din Liga 3.

Fostul internațional de juniori jucase în prima parte a sezonului tot în a treia divizie, la CSL Ștefăneștii de Jos.

Format la Petrolul Ploiești, atacantul a ajuns în vara lui 2018 la FCSB, de care s-a despărțit definitiv în vara lui 2023.

