Fostul atacant al lui FCSB a semnat cu Băicoi!
Transfer important pentru clubul din Liga 3.

Atacantul Robert Tudor, fost la FCSB, a semnat cu CSO Băicoi din Liga 3.

Fostul internațional de juniori jucase în prima parte a sezonului tot în a treia divizie, la CSL Ștefăneștii de Jos.

Format la Petrolul Ploiești, atacantul a ajuns în vara lui 2018 la FCSB, de care s-a despărțit definitiv în vara lui 2023.

Robert Tudor, prezentat oficial la CSO Băicoi

”Bine ai venit, Robert Tudor! ⚪️🔵

🤝 CSO Băicoi a ajuns la un acord cu atacantul Robert Tudor (22 de ani). Atacantul central, acesta evoluând de-a lungul carierei la FCSB 2, CS Blejoi, Unirea Constanța, ultima dată evoluând la divizionara terță CS Ștefănești, semnează cu echipa noastră.

Îți urăm bun venit și cât mai multe reușite în tricoul alb-albastru! 🍀, a postat CSO Băicoi.

O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Tragedie fără margini la Cupa Africii! Fiul său a murit la c&acirc;teva zile după ce s-a calificat &icirc;n optimi
Fostul jucător al lui Dinamo s-a retras la 29 de ani: &rdquo;Ultima mea zi &icirc;n fotbal! Știți c&acirc;t doare?&rdquo;
Transfer la Petrolul Ploiești! Revenire spectaculoasă &icirc;n Superligă
Craiova a decolat: lotul deplasat &icirc;n Turcia, plus programul amicalelor
El a fost primul african din istoria fotbalului rom&acirc;nesc! Vicecampionul mondial a jucat la Dinamo: &rdquo;L-a prins ninsoarea &icirc;n espadrile&rdquo;
Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină &icirc;n Europa a intrat pe fir: &bdquo;Top class!&ldquo;

Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge &icirc;n Liga 2: &rdquo;Le-am zis că aș veni la ei!&rdquo;

Chelsea a decis! Fostul antrenor de la Manchester City va prelua echipa

FCSB, fără Florin Tănase: &rdquo;Nu iau eu decizii &icirc;n locul lui!&rdquo; Reacția lui Gigi Becali

Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical
Italienii au aflat despre boala lui Dan Petrescu: &bdquo;O știre tragică vine din Rom&acirc;nia&ldquo;
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină &icirc;n Europa a intrat pe fir: &bdquo;Top class!&ldquo;
Tottenham a confirmat primele două plecări din iarnă! Fundașul e OUT de la Spurs
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! &rdquo;Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor&rdquo;
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Vreau sa ma bat la campionat! O speranta a fotabului romanesc e gata sa faca pasul spre FCSB! Cine ar putea sa vina sub comanda lui Vintila
Fostul star de la FCSB a semnat &icirc;n Rom&acirc;nia la 36 de ani și a spus-o direct: &bdquo;Terenul a fost dezastruos. Era imposibil să jucăm&rdquo;
&bdquo;Mister&rdquo; Vali Lazăr! Fostul dinamovist a scos Chindia din Cupă cu taximetriști și amatori &icirc;n echipă
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

Cum a arătat prima zi &icirc;n Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților c&acirc;nd clienții vor să achite cu noua monedă

