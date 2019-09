Putea fi coleg cu Chiriches! Ofertele din Italia pe care Manea le-a refuzat pentru a veni la FCSB

Cristi Manea este cel mai rasunator tranfer reusit de o echipa din Liga 1 in aceasta vara.

Internationalul roman a fost prezentat ieri la FCSB. Manea vine sub forma de imprumut pentru un sezon la echipa lui Becali, iar FCSB poate activa clauza de cumparare definitiva pentru 2,5 milioane de euro. Manea va avea si cel mai mare salariu din Liga 1: 30.000 de euro ii da Becali.

Impresarul lui Manea a dezvaluit ca jucatorul a refuzat oferte importante din Italia pentru a veni la FCSB. Sassuolo, noua echipa lui Chriches, l-a vrut pe Manea.



"Cristi avea 3 oferte din Italia. Si din Romania avea. La un moment dat, cand i-am aratat totul, in ultima zi, echipa asta te da imprumut, asta te trimite in Serie B. Sassuolo si Sampdoria sunt echipele, care voiau sa il ia si sa il dea imprumut. Cristi a ales sa vina in Romania, la FCSB. Eu i-am pus pe masa ofertele. I-am spus ce gandesc eu si el a ales. Sunt fericit ca a ales. Cand un jucator e convins 100% de ce alege, e foarte bine", a declarat Pietro Chiodi pentru DigiSport.