VREA 30 DE MILIOANE pe el, s-ar putea sa nu ia nici UNUL! Statistica ingrijoratoare pentru una dintre "PERLELE" lui Becali

Gigi Becali vrea sa vanda jucatorii tineri din echipa pe sume considerabile.

Vazut de patronul FCSB drept viitorul superstar al fotbalului european si candidat la una dintre echipele mari ale Europei, Olimpiu Morutan (20 ani) nu reuseste sa impresioneze la echipa. In acest sezon a jucat 12 meciuri in tricoul ros-albastrilor si a inscris doua goluri.

Desi Gigi Becali a declarat in numeroase randuri ca intentioneaza sa il vanda pe sume colosale de bani, iar valoarea jucatorului ajunge undeva la 100 de milioane si ar putea juca la echipe precum Barcelona, Manchester City, cifrele lui Morutan sunt ingrijoratoare.

Conform Transfermarkt, cota de piata a lui Olimpiu Morutan a ramas aceeasi din 2017 pana in prezent, adica 900.000 de euro, de cand juca la Botosani. Mijlocasul nu a crescut deloc in valoare, ceea ce ar fi un motiv de ingrijorare pentru patronul FCSB, tinand cont sumele uriase pe care are pretentia sa le primeasca pentru jucator.

Desi este cel mai tanar jucator din lotul lui Vintila, Morutan se afla doar pe locul 13 ca valoare a lotului. Pe primul loc se afla Florinel Coman, cu o cota de 5.5 milioane de euro, la egalitate cu Dennis Man. Podiumul este completat de jucatorul adus de Gigi Becali in vara, Cristi Manea, care are o cota de 3.2 milioane.