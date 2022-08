Antrenorul celor de la FCSB a dezvăluit ce a discutat cu Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, la meciul dintre FC Argeș și FCU Craiova. Chiar dacă o pregătește pe FCSB, Nicolae Dică este un obișnuit al tribunelor din Trivale, unde a făcut primii pași în fotbal.

Nicolae Dică: ”Vorbeam ieri cu domnul Mititelu, să nu se supere că spun”

„Nu îmi permit un semieșec în meciul următor de Liga 1. Întotdeauna gândesc pozitiv, că voi câștiga jocul. Nu ma gândesc la un egal sau că pierd jocul. Ați văzut și abordarea pe care am avut-o în Europa. Am câștigat 1-0 în tur în Slovacia și am venit acasă și am jucat la fel. Risc, dar e un risc pe care mi-l asum, așa sunt eu.

Vorbeam ieri cu domnul Mititelu, să nu se supere că spun. Îmi spunea să fiu mai precaut în unele momente. Spunea că risc prea mult.

Nu am voie? (n.r. - să meargă la meciurile lui FC Argeș). Eram acasă, e normal să mă duc la meciurile lor, e echipa mea de suflet, unde am făcut primii pași în fotbal, mă duc să urmăresc adversarii pe care îi am în campionat. A zis domnul Mititelu că nu îl vinde pe Compagno, îl înțeleg, a investit foarte mulți bani acolo, își dorește să intre în play-off, am spus și când a fost vorba de Bauza, că e dificil să aducem jucători de acolo”, a spus Nicolae Dică, la conferința de presă.

Nicolae Dică se gândește la meciul cu Chindia din campionat

„Nu trebuie să ne zboare gândul la meciul din Europa, avem obiectiv câștigarea campionatului și trebuie să câștigăm meciul de mâine seară, ca să intrăm în clasament. Asta am discutat ieri în vestiar cu ei, am avut ședință și le-am spus că după Europa, campionatul este obiectivul nostru.

Vreau să avem două victorii în următoarele două etape și calificare în grupe, ar fi extraordinar. E clar că primul obiectiv pe care îl putem îndeplini este acesta de a intra în grupele Conference League, mai sunt multe etape din campionat de disputat, ați văzut, CFR a intrat în play-off cu avans față de locul 2 și a fost aproape să piardă campionatul, mai sunt etape.

De asta spun că nu trebuie să intrăm în panică acum că nu am câștigat în primele 4 etape, dar trebuie să începem să îl câștigăm de mâine”, a mai punctat Nicolae Dică