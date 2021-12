”Vor pleca 14 jucători”. Rednic dă afară o întreagă echipă de la Dinamo!

Mircea Rednic se pregătește pentru perioada agitată din această iarnă. De la Dinamo vor pleca nu mai puțin de 14 jucători, anunță antrenorul dinamovist. După meciul cu Farul, în care Dinamo a avut mulți absenți importanți, Rednic l-a ”taxat” pe fundașul Răzvan Popa, care spune că nu a demonstrat că merită să rămână la Dinamo.

„Trebuie să ținem cont și de situația care a fost astăzi. Am pierdut trei fundași centrali, doi ieri, în cantonament, azi unul înainte de meci. Plus jucătorii suspendați, deci practic mai mult de jumătate de echipă. Înfrângerea e înfrângere, dar n-am avut ce să fac.

Mircea Rednic anunță schimbări radicale la Dinamo

Am mai dat șansă la unii jucători, care au jucat mai puțin, să-mi fac o idee. Știți foarte bine că am spus că din ianuarie accept să fiu judecat. În perioada asta nu a fost ușor pentru mine, cu jucători cu care n-am lucrat. Până m-am adaptat cu ei, ei cu mine, am avut și ghinion. A fost 0-0 la pauză cu o echipă omogenă, cu câțiva dintre ei am lucrat și eu. Jucători cu calitate, dacă le lași puțin spațiu te judecă. Am avut și noi o situație de a marca.

Am luat două goluri primul din fază fixă. Nu mi se pare corect ca un apărător să îți strecoare mingea printre picioare. Pentru asta, n-am ce să fac. Sunt obligat să schimb și voi schimba, eu sunt răspunzător 100% de acum. Sunt mult mai multe lucruri pozitive. E o echipă pe care nu am format-o eu, n-am pregătit-o eu. Meciul pe care l-am câștigat nu l-am câștigat cu jucătorii vechi, mai mult cu jucătorii noi. Nu uitați că au fost trei meciuri pierdute în prelungiri. Nu se poate să am fundaș de 8.000 de euro pe lună. La 8.000 de euro pe lună trebuie să fii fundaș de fundaș. Popa, că dau și nume. Păi ai 5.000 pe lună, tu n-ai jucat la Iași, vii la Dinamo și Ganea te ridiculizează. Sunt multe probleme.

Patru atacanți, câte goluri au? Niciun gol! Mirko, din penalty, dar ăla nu se pune. Comparăm atacanții pe care i-a avut astăzi Farul și atacanții noștri? Am adus jucători de 2.000, 3.000, 4.000. Vor pleca, e normal să plece. Suntem 40 pe listă, dar degeaba suntem mulți și mai puțini buni. O să rămână 18 jucători și cu cei tineri.

O să plece vreo 14 jucători, mi se pare normal. Trebuie să găsesc soluții, suntem la limită. Nu mai avem voie să greșim. Jucătorii pe care îi voi aduce, după data de 5 vor fi prezenți. Bugetul se reduce aproape la jumătate și trebuie să mă descurc. O să mă descurc! Eu sunt de acord să remaniem lotul, și sunt de acord, pentru că valoric nu au demonstrat. Dintre fundașii centrali, cred că o să rămână vreo doi”, a spus Rednic.

Dinamo are doar 12 puncte, trei victorii, trei rezultate de egalitate și nu mai puțin de 15 înfrângeri în 21 de partide. Golaverajul este dezastruos, cu 15 goluri marcate și 43 de goluri primite (cea mai slabă defensivă din Liga 1).

Primul meci al lui Dinamo din 2022 va fi la Pitești, pe terenul lui FC Argeș, iar apoi va urma meciul cu FCSB, de pe teren propriu.