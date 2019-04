Gabi Enache s-a luat de Miriuta dupa egalul de la Calarasi! Si Dunarea, si Calarasiul raman in subsolul clasamentului si tremura pentru salvare

Dunarea Calarasi si Hermannstadt au remizat in Play Out, scor 0-0.

Dunarea Calarasi si Hermannstadt au remizat 0-0. Cele doua echipe raman in subsolul clasamentului, dar formatia sibiana este usor avantajata pentru ca spera macar la salvarea de la retrogradare prin intermediul barajului.

Egalul de la Calarasi a fost unul anost. Niciuna dintre echipe nu a reusit sa isi creeze vreo sansa cu adevarat importanta de a marca.

La final, Gabi Enache, fost jucator la Astra si FCSB, l-a intepat pe Miriuta: "Mister, ai venit si ai pus autobaza in poarta!", i-a strigat acesta.

"Am vorbit cu domnul Miriuta. I-am spus: <Mister, ai venit si ai pus autobaza in poarta!>. Am avut doua sanse la care puteam sa marcam si imi pare rau ca nu am profitat. Cei de la Hermannstadt au zis si ei ca nu au ce sa faca, nu pot sa se deschida la joc. Este putin cam greu. Nu marcam si asta este ingrijorator. Trebuie sa avem foarte mare grija, important este sa nu primim gol. Si trebuie sa lucram mai mult la finalizare, pentru ca degeaba facem egaluri. Ne trebuie victorii", a spus Gabi Enache.