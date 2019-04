PASA DE GOL CU CALCAIUL data de Puscas! Romanul a contribuit la reusita care a salvat un punct pentru Palermo si o tine in cursa pentru promovare: VIDEO

George Puscas a dat o pasa decisiva senzationala in Livorno 2-2 Palermo.

Palermo, echipa lui George Puscas, a scos un 2-2 la Livorno. George Puscas a dat o pasa decisiva in minutul 89, iar macedoneanul Trajikovski a marcat.

Palermo a condus cu 1-0 dupa golul marcat de un alt macedonean, Nestorovski, in minutul 41. Livorno a intors, insa, scorul prin Diamanti si Raicevic, in minutele 74 si 82. Sicilienii au egalat pe final.

Palermo si-a schimbat antrenorul in aceasta saptamana, Delio Rossi fiind numit la carma echipei la care joaca si George Puscas.

Palermo are 58 de puncte si ocupa locul 3 in Serie B. Lecce are 60 puncte, iar Brescia 63.

Primele doua locuri promoveaza direct, iar formatiile de pe pozitiile 3-8 vor juca un Play Off pentru promovare.