Voluntari - Astra 1-2 | "Ma asteptam la mai multe din partea lui Becali!" Alexa, replica taioasa la adresa lui Becali! Ce spune despre o posibila plecare a lui Alibec

Astra s-a impus cu 2-1 pe terenul celor de la Voluntari.

Astra a obtinut prima victorie in campionat pe terenul celor de la Voluntari, iar Dan Alexa a vorbit la sfarstiul partidei, despre decizia de a ramane in continuare antrenorul Astrei, de o posibila plecare a lui Alibec si despre ce a spus Gigi Becali referitor la conflictul pe care antrenorul Astrei l-a avut cu Anamaria Prodan.

"O victorie importanta. Venisem dupa doua jocuri in care nu am convins. Am aratat bine din toate punctele de vedere. Sunt foarte multi jucatori noi care trebuie sa se acomodeze. Aveam nevoie de aceasta vitorie, jucam cu Steaua in 10 zile. Alibec s-a antrenat foarte bine, isi doreste sa evolueze cat mai bine, e un jucator exceptional pentru campionatul romanesc, poate sa faca diferenta oricand. Alibec este unul dintre cei mai buni jucatori din Romania, la ce talent e si la cat de mult fotbal stie, merita sa plece in strainatate. Am vorbit cu domnul Nicolae, m-am chemat dansul a doua zi, era un moment greu pentru mine, asteptam jucatori sa vina, a fost o greseala, dar bine ca am ramas si ca am obtinut astazi 3 puncte", a declarat Alexa la Digi.

Alexa:"Ma asteptam la mai multe din partea lui"



Alexa a declarat ca se astepta la mai multe din partea lui Gigi Becali si spera ca etapa viitoare in meciul cu FCSB sa obtina un rezultat cat mai bun.

"V-am mai spus, eu aveam o parere foarte buna despre Gigi Becali, dar a gresit dupa judecata lui, ma asteptam la mai mult din partea lui. Toata viata cand ai meciuri cu Steaua te motivezi foarte mult si speram sa jucam cat mai bine. E un dezavantaj pentru noi, nu pentru ei ca au meciuri din 3 in 3 zile, pentru ca au ritm de joc", a mai spus Alexa.

Becali a avut o reactie spumoasa dupa scandalul dintre Alexa si Anamaria Prodan

"Cum adică o femeie bate un bărbat și el nu spune nimic? Problema e la Alexa, nu la Ana. Ea nu are nicio vină, nicio problemă. Alexa are o problemă mai mare ca Ana. Din cauza lui a fost bătut. Crezi că Ana îndrăznește să mă bată pe mine? Păi o iau, o tund, o tăvălesc și îi rup mâna”, a declarat Gigi Becali la Pro X.