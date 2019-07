Primul repros al lui Andone pentru Gigi Becali! Decizia care l-a nemultumit pe antrenor: "Erau titulari amandoi!"

Bogdan Andone asteapta noi transferuri la FCSB.

Bogdan Andone si-a exprimat nemultumirile dupa egalul de la Sepsi legate de accidentari, lotul redus numeric si a criticat decizia luata de patron de a-i cedat pe Robert Ion si Cristian Dumitru la Academica Clinceni.

"Nu e simplu absolut deloc. Trebuie sa castigam fiecare meci. E foarte importanta odihna, nutritia, medicamentatia, vitaminizarea. E foarte dificil. Poate de aceea a fost dificil si inceputul de meci. Se acumuleaza oboseala de pe aceste drumuri, meciuri din 3 in 3 zile. Nu e deloc simplu pentru baieti. O sa ajungem la noapte la Bucuresti la 3-4 dimineata. O sa doarma 3-4 ore, apoi avem antrenament si apoi plecam in Armenia. Nu e simplu deloc nici pentru ei.



Practic nu aveam solutii, Moutinho si Salomao sunt de mai putin de o saptamana. Pregatirea lor este la 50-60%. Nu au ritm de joc, sunt predispusi la accidentari, nu au suflu. De aceea l-am bagat doar 20 de minute pe final (pe Salomao), incerc sa-i dau minute, sa se puna la punct cu pregatirea fizica. Singura solutie era Oaida care chiar daca nu a mai jucat pana acum pe acea pozitie, acum a facut-o bine, a muncit bine.



Cu siguranta nu e postul lui (Balasa), el incearca sa ajute echipa. Au fost niste erori, am incercat altceva pentru ca la meciul de joi el (Balasa) e suspendat si singura varianta va fi Filip pentru postul de fundas stanga, Roman are si el ceva probleme. Chiar nu avem nicio solutie. (Florin) Stefan era aici dar, din pacate, cred ca ramane aici. (1 milion de euro) e un pret destul de mare pentru Romania.



Mai avem foarte mult de munca, mai avem nevoie de jucatori si numeric, si valoric. E important sa ai un nucleu cu care sa lucrezi. Nu se pot vedea lucrurile peste noapte. Avem 6 saptamani de cand am inceput pregatirea, e foarte greu sa schimbi un sistem de joc, ca jucatorii sa se adapteze. Plus ca am facut pregatirea cu unii jucatori care joaca acum pe la Iasi sau pe Clinceni, au fost baieti la echipa nationala.



Cu siguranta, da (ma deranjeaza ca Ion si Dumitru au fost imprumutati la Clinceni). Astazi daca ar fi fost la echipa ar fi jucat titulari, ambii" a spus Bogdan Andone la conferinta de presa.