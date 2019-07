Gigi Becali, declaratie BOMBA: anunta renasterea unui club urias din Romania! Unde poate investi Mircea Lucescu: "Il vad mai aproape de ei!"

Gigi Becali anunta revenirea in prim-plan a unei echipe de traditie din Romania.

Rapid a promovat in Liga 2 si are obiectiv declarat revenirea in prima liga. Rapidistii au anuntat ca in curand vor avea un nou actionar, iar Gigi Becali spune ca Mircea Lucescu ar fi aproape de o intoarcere la Rapid.

Si dinamovistii il asteapta pe Mircea Lucescu, insa fosta legenda a clubului din "Stefan cel Mare" ar fi tentata sa revina in Giulesti. Mircea Lucescu le-a antrenat atat pe Dinamo, cat si pe Rapid si a castigat campionatul cu ambele.



"Mircea Lucescu e specialist si el poate face treaba la Dinamo. Dar eu vad ca el se duce mai degraba spre Rapid. Eu il vad aproape de Rapid", a declarat Gigi Becali la DigiSport.