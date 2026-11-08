Oltenii aveau ocazia de a se desprinde de rivalele din partea superioară a clasamentului, după ce Dinamo a pierdut meciul cu FC Argeș (2-1), iar Rapid a remizat cu Farul Constanța (1-1).

Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în Superliga!

Campioana României nu a putut câștiga meciul din Gruia cu CFR Cluj și a pus capăt seriei de șapte victorii consecutive în campionat. După rezultatul de egalitate, Universitatea Craiova a egalat-o pe Dinamo și va urca pe primul loc, datorită golaverajului superior.

Universitatea Craiova are cel mai bun atac din campionat, cu 34 de goluri marcate, dar și cea mai bună apărare, cu doar zece goluri primite. Astfel, oltenii se pot lăuda cu un golaveaj de +24, peste cel al lui Dinamo, care are +21.

După reluarea campionatului, Craiova se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA, iar CFR Cluj, care a rămas pe locul nouă, va primi vizita celor de la Oțelul Galați.

Echipele de start din CFR Cluj - Universitatea Craiova: