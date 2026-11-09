CS Gloria Bistriţa a învins echipa croată RK Podravka Koprivnica, scor 33-29 (14-15), duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a şaptea a Grupei B a Ligii Campionilor la handbal feminin.

CS Gloria Bistrița - RK Podravka Koprivnica 33-29

Campioana României a fost dominată în prima repriză, Podravka având avantaj de trei goluri în câteva rânduri (9-6, 11-8, iar la pauză oaspetele conduceau cu 15-14.

Gloria a făcut o repriză secundă mai bună şi s-a desprins în ultimul sfert de oră, după o serie de opt goluri consecutive de la 23-23 la 31-23.

Helena Paulo - MVP cu 7 goluri

Golurile gazdelor au fost marcate de Helena Paulo 7, Johanna Reichert 6, Danila So Delgado 5, Lorena Ostase 5, Nina Engel 4, Yaroslava Burlachenko 2, Jennifer Gutierrez 1, Asuka Fujita 1, Sonia Seraficeanu 1, Veronika Mala 1.

Evelina Eriksson a avut 8 intervenţii (25%), iar Daciana Hosu a apărat 3 şuturi (37,50%).

Pentru Podravka au înscris Katarina Pandza 10 goluri, Matea Soso 9, Natasa Ljepoja 2, Aissatou Kouyate 2, Andrea Simara 2, Kala Kosovac 1, Sara Senvald 1, Tina Barisic 1, Ana Pandza 1.

Lucija Besen a totalizat 9 intervenţii (29,03%), iar Anica Gudelj a apărat 2 şuturi (16,67%).

Celelalte rezultate din grupă

În celelalte meciuri din grupă, sâmbătă, Nykoebing Falster Handbold a pierdut acasă cu Storhamar Handball Elite, scor 25-31, HSG Blomberg-Lippe a fost învinsă acasă de Gyori Audi ETO KC, cu 36-21, iar duminică, Metz Handball a întrecut-o pe Odense Handbold cu 33-31.

Gloria va juca următorul meci pe 14 noiembrie, în Croaţia, cu Podravka.

Clasamentul din grupa Gloriei Bistrița din EHF Champions League

1. Metz Handball 13 puncte

2. Gyori Audi ETO KC 13

3. Gloria Bistriţa 10

4. Storhamar Handball Elite 8

5. Odense Handbold 5

6. Podravka 4

7. Nykoebing Falster Handbold 3

8. HSG Blomberg-Lippe 0

Info: Agerpres

Foto: Handbal Gloria Bistrița