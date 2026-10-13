Vlad Chiricheș este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși jucători ai generației sale. FCSB, Tottenham și Napoli sunt doar trei din echipele mari de pe continent la care a fost legitimat.

Vlad Chiricheș, anunț despre retragerea din fotbal

Sfârșitul sezonului 2025/2026 a venit cu o veste tristă pentru fostul internațional. Mai exact, Gigi Becali a decis ca înțelegerea fundașului să nu fie prelungită.

Deși inițial a transmis că nu despărțirea de FCSB nu va coincide cu retragerea din activitate, în prezent optica lui Vlad Chiricheș este cu totul alta. Fundașul a mărturisit că se bucură de vacanța prelungită, iar, cel puțin pentru moment, nu crede că este pregătit de o altă aventură.

Într-un dialog sincer, Chiricheș a expus că se gândește mult la o scrisoare de adio. Mai mult decât atât, soția sa îl întreabă în dese rânduri de punctul în care se află cu ultimul mesaj din postura de fotbalist profesionist.

„(n.r. a fost greu să iei această decizie, de a te retrage?) Nu, nu. Chiar nu mi-a fost greu, pentru că cumva am fost norocos şi să am o vacanţă îndelungată alături de familie. M-ajută să, nu ştiu, să ieşi. M-ajută să, nu ştiu, să mă liniştesc, să mă odihnesc şi, nu, n-a fost problematic.

La început a fost aşa un pic şocul pentru că când eşti în activitate, totul este organizat de către cei din echipa unde joc. Şi acum tu trebuie să iei taurul de coarne şi să-ţi organizezi viaţa, să faci lucruri aşa, să nu te plictiseşti, să nu simţi că stai degeaba. Câte rânduri mai ai de scris din scrisoarea de adio? Ştii, acum cu inteligenţa artificială poate să fie uşor, dar mi-aş dori să compun şi să iasă ceva special, poate şi din cap.

Ăsta e lucrul care durează mai mult. Chiar şi soţia mea mă întreabă: „Textul ăla l-ai pregătit? Ai făcut anunţul? Că nu văd nimic.” Nu ştiu, în perioada asta mă bucur de timpul liber şi mă simt confortabil aşa, fără să mă gândesc la altceva. Mi-e greu să încep din nou, să plec prin cantonamente, să fac deplasări cu autocarul, să trec prin perioade destul de dense, în care nu prea ai timp pentru tine

(n.r. Ce notă i-ai da carierei tale?) A fost una frumoasă şi sunt mândru de asta. Nu ştiu dacă aş putea să-i dau mai puţin de 10”, a declarat Vlad Chiricheş, potrivit Prima Sport.