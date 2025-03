Cătălin Cîrjan și-a anunțat obiectivul pentru play-off: "Am spus-o mereu"

În timp ce Dinamo va avea un dulce drum spre casă și se va pregăti într-o atmosferă bună pentru meciul cu CFR Cluj din prima etapă a play-off-ului, Rednic, care nu s-a aflat pe bancă luni seară, se mai alege cu un meci în care linia de fund l-a trădat, iar fotbaliștii din linia ofensivă au petrecut marea majoritate a meciului în mediocritate, ascunși de minge și fără să-și asume responsabilități.

Singurul plus remarcat e legat de evoluția lui Valentin Costache pe un post - atacant central - pe care nu a jucat prea des. Fostul dinamovist e în continuare omul care dă tonul la capitolul determinare, a intrat cu o ambiție suplimentară contra fostei sale echipe și a stat la baza fazelor importante din prima parte, când l-a lăsat într-o poziție foarte bună pe Omondi și a scos o lovitură liberă periculoasă din apropierea careului de 16 metri ca urmare a unui duel cu Boateng. Tot el s-a luptat ca un leu pentru a-I oferi lui Tzionis o pasă de gol pe care coechipierul său a irosit-o mult prea ușor.

Dintr-o potențială pretendentă la play-off, UTA termină sezonul regular cu 34 de puncte, la 17 lungimi sub Dinamo și la 12 puncte de locul al șaselea. Într-un an în care pretențiile se anunțau mari, Rednic va ataca play-out-ul cu 17 puncte, în condițiile în care Unirea Slobozia, echipa de pe primul loc direct retrogradabil, va avea 13! Altă bilă neagră? UTA termină sezonul regular cu patru înfrângeri în cascadă pe teren propriu și doar 15 puncte strânse în fața propriilor fani (doar Unirea Slobozia, cu 13, are mai puține).