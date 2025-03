Luni seară, Dinamo a câștigat meciul din ultima etapă a sezonului regulat contra celor de la UTA Arad, scor 2-0, după golurile marcate de Cătălin Cîrjan și Astrit Selmani.

Fără drept de participare în cupele europene din cauza insolvenței, Dinamo nu are încă un obiectiv clar în play-off, spune antrenorul Kopic, care anunță că se va așeza la masă cu persoanele din conducere pentru a se stabili țintele.

Întrebat dacă Dinamo se poate bate la titlu, Kopic a recunoscut că echipa sa nu se numără neapărat printre favorite, însă subliniază că nu va face un simplu act de prezență.

"Am practicat un fotbal bun și am avut multe ocazii. Și UTA a avut două-trei ocazii bune, dar noi cred că am fost echipa mai bună și am meritat victoria. Cred că am fost mai buni la toate capitolele. UTA a încercat cu niște contraatacuri, a creat câte ceva, dar noi am controlat jocul, iar mingea a fost mai mult la noi.



Avem acest spirit de echipă de la începutul campionatului. E una dintre calitățile echipei. Relațiile dintre jucătorii sunt la un nivel foarte bun.



Urmează acum un nou campionat. Vom discuta cu clubul să vedem care e obiectivul. Ne vom stabili țintele. Eu îmi doresc să construiesc o echipă bună, să practicăm un fotbal bun și să câștigăm cât mai multe jocuri. Trebuie să ținem cont că ambițiile vor fi și mai mari sezonul următor.



Titlul? Dacă vorbim de calitatea altor echipe din play-off, cu siguranță că poate ele au mai multe șanse. Dar vom lupta și vom vedea ce va fi la final", a spus Zeljko Kopic, după meciul cu UTA.

Clasamentul la intrarea în play-off



1. FCSB - 28p

2. CFR Cluj - 27p

3. Universitatea Craiova - 26p

4. Universitatea Cluj - 26p

5. Dinamo - 26p*

6. Rapid - 23p



* Dinamo este singura echipă care a beneficiat de rotunjire.



Program prima etapă din play-off: