Cătălin Cîrjan (22 de ani), unul dintre jucătorii importanți ai lui Dinamo, s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale.



Întrebat dacă Dinamo are șanse la titlu în acest sezon, Cîrjan a susținut că nimic nu este exclus și că "roș-albii" vor intra pe teren în play-off hotărâți să câștige fiecare partidă în parte.

Cîrjan, încrezător că Dinamo poate câștiga titlul



"Cred că am făcut un meci foarte bun. Asta facem la antrenamente și astăzi ne-a ieșit. Am vrea să facem asta la fiecare meci. Avem și meciuri mai puțini bune. În seara asta, cred eu, că am făcut un meci foarte bun și sper să o ținem așa și în play-off.



Am spus-o mereu. Nu mă gândesc la mine, mă gândesc la reușita echipei (în play-off - n.r.). Îmi doresc să intru la fiecare meci, să dau tot ce am mai bun. În primul rând să fiu sănătos, să pot să joc și după să vedem ce face echipa, asta îmi doresc cel mai mult.



Se poate orice la fotbal. Intrăm pe teren meci de meeci să luăm cele trei puncte și la final o să vedem unde suntem.



Am jucat meci de meci în acest sezon, față de sezonul trecut când am jucat foarte puțin. Am din ce în ce mai multă încredere în mine și sper să fac o treabă bună și în play-off", a spus Cătălin Cîrjan.



Cătălin Cîrjan a strâns 33 de meciuri în tricoul lui Dinamo în acest sezon, reușind să marcheze opt goluri în toate competițiile și să ofere două pase decisive.



Dinamo a încheiat sezonul regulat pe poziția a cincea, la doar patru puncte în spatele liderului FCSB.