Visa la MILIOANE, acum e OUT din echipa! Anuntul de ultima ora al lui Becali: "Am gresit. O sa joace el, gata"

Gigi Becali a anuntat prima victima dupa infrangerea cu Chiajna.

Florin Tanase iese din primul 11 pentru derby-ul de la Craiova, de peste doua saptamani. Florinel Coman, trist dupa ce n-a fost folosit decat 5 minute cu Chiajna, va prinde echipa de start, anunta Becali.

"Coman o sa intre la Craiova. Sa demonstreze ca merita si ramane el in echipa. Daca nu, intra iar Tanase! Florinel Coman nu trebuie sa vina mai motivat de la lot. Ma doare inima ca e rezerva, dar trebuie sa stea cineva si pe banca. Am facut alegerea gresita, va juca el titular si cu asta, basta. E posibil sa fie mai usor cu Craiova pentru ca o sa fie spatii. Am pierdut aiurea meciul cu Chiajna", a spus Becali.

Patronul spune ca nu e suparat pe jucatori: "Concordia nu prea e o problema pentru mine, se intampla. Rar se intampla ce s-a intamplat aseara. Mingea a fost jucata numai de o echipa, n-a vrut mignea sa intre in poarta. A fost o greseala a lui Planic, nu sunt suparat. Suparat sunt cand nu joaca echipa deloc".