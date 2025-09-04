Kurt Zouma (30 de ani), fostul fundaș de la Chelsea și West Ham, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu echipa din Gruia.



Francezul vine în România cu un CV impresionant. Are o cotă de piață de zece milioane de euro, 11 selecții la naționala de seniori a Franței, un trofeu Champions League, un trofeu Conference League, două titluri în Premier League și aproape 250 de meciuri în campionatul englez.



După transferul la CFR Cluj, fundașul a oferit un interviu și a dezvăluit că s-a consultat cu unul dintre jucătorii ardelenilor, Karlo Muhar, înainte de a semna contractul.



Zouma a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu CFR Cluj: ”L-am sunat pe Muhar”



„Mă simt bine și mă bucur să fiu aici. Este un capitol nou pentru mine, cum ai spus, o țară nouă, o nouă cultură și abia aștept să încep. Am multe (n.r. - momente speciale), nu o să mint, sunt extrem de recunoscător fotbalului, am avut multe momente bune. Aș spune că atunci când am câștigat Champions League a fost unul dintre cele mai bune, evident, iar când am fost la West Ham și am câștigat Conference League cred că a fost și mai special.



Am o impresie foarte bună, am întâlnit deja oameni buni, pot să văd zâmbetele, lumea e fericit. E un oraș frumos, multă lume, mulți tineri trăind viața și fiind fericiți, chiar îmi place locul.



Ce pot să aduc este dorința de a câștiga fiecare meci, să dăm mereu sută la sută la antrenamente, să muncim din greu de fiecare dacă și, chiar dacă vei avea momente mai rele, trebuie să știi că în fotbal trebuie să continui să înveți.



L-am sunat (n.r. - Pe Muhar) și mi-a spus ”Te rog, vino, o să iubești clubul, orașul, oamenii. Totul este bine în ceea ce privește orașul și despre viața de aici. Doar vino și vei vedea, voi fi aici să te ajut”. Așa că îi mulțumesc!”, a spus Kurt Zouma, într-un interviu acordat pentru canalele de comunicare ale lui CFR Cluj.



Prin mutarea la CFR Cluj, Zouma a devenit cel mai bine cotat fotbalist din Superliga, cu o cotă de piață de 10 milioane de euro. Saltul este unul enorm și pentru club, care este evaluat acum la 41,3 milioane de euro.



La nivelul jucătorilor din Superliga, Kurt Zouma este urmat în ierarhia cotelor de piață de trei jucători de la FCSB: Darius Olaru (7,5 milioane de euro), Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu (ambii 5 milioane de euro). Tot la 5 milioane este evaluat și noul coleg al fundașului francez, Louis Munteanu, golgheterul din ediția precedentă a Superligii.

