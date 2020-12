Balgradean, prima REACTIE dupa FAZA NEBUNA de la finalul meciului cu Craiova! Ce a spus portarul CFR-ului

CFR Cluj si Universitatea Craiova au remizat in ultimul meci din acest an, 0-0!

Campioana Romaniei a remizat pe teren propriu cu Craiova si incheie anul pe locul 3 in clasament. Meciul a fost unul echilibrat, cu cate o ocazie pentru ambele echipe si o mare controversa pe final.

Oltenii au reclamat un gol nevalidat in minutul 88, cand Bic a sutat puternic, mingea s-a dus in transversala si a cazut pe linia portii lui Balgradean, care a prins ulterior balonul.

Portarul lui CFR Cluj a explicat la finalul partidei ca nu a vazut faza controversata pe care oltenii au reclamat-o.

"Un meci de lupta, cred ca rezultatul este echitabil. Nu pot sa imi dau seama asa de repede, nu am vazut reluarile, cei de la televizor ar trebui sa spuna. Daca nu a intrat toata mingea, inseamna ca nu a fost gol. A fost un rezultat echitabil.

Un final de an bun, spre foarte bun. O callificare in grupele Europa League, cu putin noroc ne calificam si in primavara europeana. Ne-am apropiat de Steaua si Craiova, am terminat un an greu.

Sper sa se schimbe traditia si sa castigam noi campionatul!", a spus Cristi Balgradean la finalul partidei.