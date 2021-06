"Vine!" Un nou transfer anuntat de Gigi Becali! Fostbalistul este asteptat la gruparea "ros-albastra" + Ce mutari mai pregateste patronul FCSB

Gigi Becali a ajuns la un acord un fundas.

Patronul FCSB a anuntat ca s-a inteles cu un fundas central si ca acesta urmeaza sa semneze contractul zilele viitoare.

Mai mult, Becali a anuntat ca doreste sa mai aduca la echipa un atacant sau doi, daca va pleca Florin Tanase in aceasta vara.

"Alti jucatori nu ma mai intereaza, vine fundasul central, mai trebuie doar un atacant. Ne trebuie doi atacanti daca pleaca Tanase. Nu s-a mai intamplat nimic cu Tanase, e plecat prin vacanta. Trebuie neaparat atacant, nu am nicio lista, eu nu-s cu liste, la mine e dupa ureche. La mine e instinctul, pac-pac si gata. Uite unde am ajuns, am vazut in ziar, ca uitasem si eu cate performante si coeficient a facut FCSB.

Eu am marfa de 50.000.000 de euro, CFR n-are nici macar de 5.000.000. S-au facut transferuri peste noapte la mine, dar costa 50.000.000 de euro si mai am 10.000.000 in cont. Cand trag linie, sunt pe plus. La mine e numai business, atat, nu performanta.

Pe mine doar banii ma intereseaza, ce castig eu daca iau campionatul? Daca eram Akhmetov (n.r. patronul lui Sahtior) si aveam 5 miliarde, da, dar eu nu sunt Akhmetov de Romania. Eu nu-mi permit sa pierd la fotbal 5.000.000 pe an. Si chiar daca mi-as permite, nu vreau sa fac asa ceva. La anul, o sa fim in Liga Campionilor, in grupe, noi, pe baietii astia n-o sa poata sa-i opreasca nimeni!", a spus Becali, la Digi Sport.

FCSB se va reunin pe 11 iunie. "Ros-albastri" vor pleca in cantonament la Poiana Brasov.